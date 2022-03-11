【第五波疫情】恒生15家分行恢復營業　新增6分行暫停服務

恒生銀行 （00011） 公布，15家早前因應新冠病毒感染個案而暫停服務恒生分行，今日（3月11日）起恢復營業，另外恒生新增5間分行因新冠病毒感染個案，由今日起暫停服務，直至另行通知。

分行 相關員工最後上班日期 開源道分行 3月9日 太子道141號分行 3月9日 新都會廣場分行 3月9日 鰂魚涌分行 3月10日 窩打老道分行 3月10日 總行3S樓層Signature優卓理財中心 3月10日

恒生銀行指，復業分行所有返回工作的職員，都經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。營業時間為星期一至五上午10時30分至下午3時，星期六休息。

恢復營業分行名單

銅鑼灣分行

銅鑼灣商務理財中心

新港城中心分行

眾安街分行

沙田分行

沙田第一城分行

尖沙咀商務理財中心

紅磡分行

九龍灣優越及優進理財中心

九龍總行

長沙灣廣場分行

元朗（教育路）分行

元朗分行

美孚新邨（蘭秀道） - 分行及優越理財中心

總行1樓（優進理財及一般銀行服務）

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