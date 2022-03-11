【第五波疫情】恒生15家分行恢復營業 新增6分行暫停服務
Hot Talk 10:58 2022/03/11
恒生銀行 （00011） 公布，15家早前因應新冠病毒感染個案而暫停服務恒生分行，今日（3月11日）起恢復營業，另外恒生新增5間分行因新冠病毒感染個案，由今日起暫停服務，直至另行通知。
|分行
|相關員工最後上班日期
|開源道分行
|3月9日
|太子道141號分行
|3月9日
|新都會廣場分行
|3月9日
|鰂魚涌分行
|3月10日
|窩打老道分行
|3月10日
|總行3S樓層Signature優卓理財中心
|3月10日
恒生銀行指，復業分行所有返回工作的職員，都經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。營業時間為星期一至五上午10時30分至下午3時，星期六休息。
恢復營業分行名單
- 銅鑼灣分行
- 銅鑼灣商務理財中心
- 新港城中心分行
- 眾安街分行
- 沙田分行
- 沙田第一城分行
- 尖沙咀商務理財中心
- 紅磡分行
- 九龍灣優越及優進理財中心
- 九龍總行
- 長沙灣廣場分行
- 元朗（教育路）分行
- 元朗分行
- 美孚新邨（蘭秀道） - 分行及優越理財中心
- 總行1樓（優進理財及一般銀行服務）
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