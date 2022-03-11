【蘋果動向】傳新MacBook Air、13吋MacBook Pro今年推出　將搭載M2芯片 

▲ 新型M2芯片是取代目前的入門級M1，而不是高端的M1 Pro、M1 Max和M1 Ultra版本，所以其性能不一定比這些高端芯片更好。（《9to5Mac》截圖）

蘋果（Apple）早前舉行春季發布會，會上帶來多款產品以及「M1 Ultra」芯片，將Mac採用的處理器，逐步從Intel過渡至Apple Silicon。近日再有外媒報道指，蘋果已投入開發M2芯片，預計新款MacBook及13吋MacBook Pro將率先搭載，並有機會在秋季發布會上登場。

據外媒《9to5Mac》報道，新MacBook Air將搭載正在開發的新型M2芯片。報道指，代號為J413的下一代MacBook Air，預計將採用基於A15芯片而製成的新型M2芯片。雖然它和M1芯片一樣有一個八核CPU，但新型M2芯片將帶來一個更強大的10核GPU。

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值得注意的是，新型M2芯片是取代目前的入門級M1，而不是高端的M1 Pro、M1 Max和M1 Ultra版本，所以其性能不一定比這些高端芯片更好。

料13吋MacBook Pro 保留現有設計

另一方面，報道亦指13吋MacBook Pro也將是採用新型M2芯片的新機型。據悉，代號為J493的新機型是基於目前的13吋MacBook Pro而製造，這意味著它應該保留目前的設計，而不是從高端版本中獲得新的設計。

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《9to5Mac》表示，雖然目前還不清楚這兩款新機的發布日期，但得悉它們都處於開發的進階階段，因此很可能在今年稍後時間公布。外媒預計，蘋果有機會在6月的WWDC上宣布，也有機會在秋季發布會上亮相。

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責任編輯：陳卓賢