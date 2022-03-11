【烏克蘭戰爭】俄批烏阻礙民眾撤離 每日開人道走廊

烏克蘭多個城市被俄羅斯包圍，面臨嚴重人道災難，雙方協商後連日開啟人道走廊供平民撤離。俄羅斯國防部批評，因烏克蘭軍阻礙，馬里烏波爾平民無法撤離。同時，俄國防部承諾每日開啟人道走廊，但只通往俄羅斯，並稱正研究開放其他人道走廊。

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俄羅斯國防部官員Mikhail Mizintsev表示，通往俄羅斯的人道走廊將每日開啟，時間為莫斯科時間上午10時（香港時間下午3時），前往其他地方的人道走廊正與烏克蘭商討。Mizintsev稱會請求紅十字會及聯合國與烏克蘭合作，向當地平民傳達人道走廊的資訊。

Mizintsev亦指出，俄軍與烏方正緊密合作，開啟另外3條人道走廊。Mizintsev聲稱，超過250萬名烏克蘭民眾要求撤離至俄羅斯，俄方已成功撤走逾18.7萬人。

有馬里烏波爾官員指，因俄羅斯持續攻擊人道走廊，導致當地周四（9日）無人能夠撤離。Mizintsev反稱，是烏克蘭軍隊阻礙平民撤離。

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責任編輯：吳漢培