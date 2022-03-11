  • 23°C
香港時間 : 2022311日 (五) 11:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄批烏阻礙民眾撤離 每日開人道走廊

環球政治 10:54 2022/03/11

分享：

烏克蘭多個城市被俄羅斯包圍，面臨嚴重人道災難，雙方協商後連日開啟人道走廊供平民撤離。俄羅斯國防部批評，因烏克蘭軍阻礙，馬里烏波爾平民無法撤離。同時，俄國防部承諾每日開啟人道走廊，但只通往俄羅斯，並稱正研究開放其他人道走廊。

俄富豪遭制裁倫敦行宮曝光 英媒：規模僅次白金漢宮 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】班主登英制裁名單賣盤受阻 車路士商業活動全面煞停 【下一頁】

俄羅斯國防部官員Mikhail Mizintsev表示，通往俄羅斯的人道走廊將每日開啟，時間為莫斯科時間上午10時（香港時間下午3時），前往其他地方的人道走廊正與烏克蘭商討。Mizintsev稱會請求紅十字會及聯合國與烏克蘭合作，向當地平民傳達人道走廊的資訊。

Mizintsev亦指出，俄軍與烏方正緊密合作，開啟另外3條人道走廊。Mizintsev聲稱，超過250萬名烏克蘭民眾要求撤離至俄羅斯，俄方已成功撤走逾18.7萬人。

有馬里烏波爾官員指，因俄羅斯持續攻擊人道走廊，導致當地周四（9日）無人能夠撤離。Mizintsev反稱，是烏克蘭軍隊阻礙平民撤離。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄每日開人道走廊 普京反駁高通脹及油價（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】俄每日開人道走廊 普京反駁高通脹及油價（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍（第二版）
2022/03/10
【烏克蘭戰爭】俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍（第二版）
【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響
2022/03/10
【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響
【烏克蘭戰爭】美國議院通過預算案 批逾1060億助烏抗俄
2022/03/10
【烏克蘭戰爭】美國議院通過預算案 批逾1060億助烏抗俄
【烏克蘭戰爭】英現役士兵擅離職守參戰 國防部籲盡快回國
2022/03/10
【烏克蘭戰爭】英現役士兵擅離職守參戰 國防部籲盡快回國

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄每日開人道走廊 普京反駁高通脹及油價（不斷更新）
今日 10:27
【烏克蘭戰爭】俄每日開人道走廊 普京反駁高通脹及油價（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍（第二版）
18:53 2022/03/10
【烏克蘭戰爭】俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍（第二版）
【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響
18:51 2022/03/10
【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響
軍事 烏克蘭 俄羅斯 戰爭 莫斯科

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月11日 時間11:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄每日開人道走廊 普京反駁高通脹及油價（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】產科醫院被炸釀17傷 澤連斯基：俄大屠殺鐵證
【烏克蘭戰爭】產科醫院被炸釀17傷 澤連斯基：俄大屠殺鐵證
【烏克蘭戰爭】俄每日開人道走廊 普京反駁高通脹及油價（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄每日開人道走廊 普京反駁高通脹及油價（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月11日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月11日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍（第二版）
【烏克蘭戰爭】送妻兒先撤離反釀悲劇 留守男求原諒
【烏克蘭戰爭】送妻兒先撤離反釀悲劇 留守男求原諒
【烏克蘭戰爭】英現役士兵擅離職守參戰 國防部籲盡快回國
【烏克蘭戰爭】英現役士兵擅離職守參戰 國防部籲盡快回國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款