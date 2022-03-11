香港永明金融於積金評級「2022 強積金大奬」榮獲13 項殊榮

香港永明金融有限公司（「香港永明金融」）於積金評級「2022 強積金大奬」榮獲13 項評級及獎項。



積金評級的評級方法是為反映各強積金計劃是否「物有所值」而設計的。最「物有所值」的計劃獲頒發積金評級的金級評級，香港永明金融自2013 年強積金計劃評級及獎項成立以來連續9 年均獲金級計劃的評級，標誌了香港永明金融持續亮麗的表現。

連同獲頒發「金級計劃」，香港永明金融共獲頒以下多項評級及獎項:

• 金級計劃

• 三項銅級計劃

• 連續五年金級評級

• 最佳資產增長計劃

• 企業社會責任

• 1 年期持續傑出表現基金 – 債券基金 (環球)

• 5 年期持續傑出表現基金 – 混合資產基金 (61 至80%股票)

• 10 年期持續傑出表現基金 – 混合資產基金 (21 至40%股票)

• 10 年期持續傑出表現基金 – 混合資產基金 (41 至60%股票)

• 10 年期持續傑出表現基金 – 混合資產基金 (61 至80%股票)

• 10 年期持續傑出表現基金–股票基金 (亞洲)



香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅表示：「我們十分榮幸今年能夠榮獲積金評級頒發的一系列評級及獎項，肯定了我們的強積金計劃在投資表現、費用及收費和整體服務都得到最高的評價。香港永明金融作為全港第三大強積金服務供應商，一直盡心盡力以豐富經驗及專業服務為香港僱員打造卓越的強積金產品和方案以協助其規劃退休生活。」

資料來源：《積金評級》。

永明金融簡介



永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及企業客戶提供保險、財富及資產管理方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2021 年12 月31 日止，永明金融管理的總資產為14,400 億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.sunlife.com。

Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。

Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。



(特約)