【科指破底】科指急插9%後收窄 美團現跌逾6%、京東萬國數據挫逾12%
股市 14:25 2022/03/11
恒生科指今早再度破底兼創新低！科指曾一度跌近9%低見4040點，午後跌幅收窄至5%，報4223點，本月累跌近兩成。美團 （03690） 現跌6%，而京東 （09618） 跌12%，萬國數據 （09698） 仍是表現最差，跌14.3%。
阿里巴巴（09988） 一度失守90關，現重上其上並報90.3元，跌6%。騰訊亦跌3.5%，至371.2元。舜宇 （02382） 亦跌6.5%，報132.7元，本月亦大瀉近3成。
由於5隻中概股被美國證交會（SEC）列入「預定摘牌名單」，市場預期其他中概股亦面臨退市風險。因此，第二上市股份先受其害，萬國數據重挫14%，攜程 （09961） 跌8.7%，嗶哩嗶哩 （09626） 跌9.5%。
【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤
相關文章：
【港股市況】恒指跌逾600點、科指挫逾7% 京東挫15%、ATM跌5%至9% 友邦績後逆市揚（不斷更新）
【京東9618】京東大插12%創新低 上季經調整利潤36億人幣勝預期、公司有信心京東零售增速高於同行
編輯：姚卓然