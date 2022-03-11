  • 25°C
香港時間 : 2022311日 (五) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美金融戰】阿里巴巴尾市重上90元、美國除牌憂慮升級　一文看清回流香港中概股名單

股市 16:18 2022/03/11

分享：

【中美金融戰】阿里巴巴尾市重上90元、美國除牌憂慮升級　一文看清回流香港中概股名單

中概股爆發小股災，阿里巴巴 （09988） 一度失守90元，再創香港上市後新低。美國證交會（SEC）、美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）早前落實《外國公司問責法案》，中概股若未能符合當地核數檢查規模，最快於2024年被強制停牌。SEC昨晚在網頁公布首批5家中概股名單，須於3月29日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

SEC名單令未回流香港上市的中概股，周四（10日）跌幅明顯。即使已在香港第二上市甚至主要上市，從美國除牌將削弱公司投資者基礎。

即便「除牌大限」生效前尚餘相當時間，內地也重申與美商討進展積極，美國、香港同時上市中概股今日（11日）也明顯大跌，原先已弱勢的阿里巴巴早市失守90元，低見88.05元，午後收市跌幅收窄，全日跌5.5%，報90.8元，成交67.5億元。

中證監深夜發稿：與美國PCAOB盡快作出規定，可見【下一頁】

第二上市中概股 周五股價表現
阿里巴巴-SW （09988） -5.5%
京東-SW （09618） -11.0%
網易-S （09999） -4.7%
百度集團-SW （09888） -5.5%
嗶哩嗶哩-SW （09626） -10.3%
百勝中國-S （09987） -6.0%
携程集團-S （09961） -9.1%
蔚來-SW （09866） -7.9%
萬國數據-SW （09698） -13.6%
華住集團-S （01179） -12.4%
中通快遞-SW （02057） -7.5%
再鼎醫藥-SB （09688） -6.3%
新東方-S （09901） -3.3%
寶尊電商-SW （09991） -11.5%
微博-SW （09898） -3.2%
汽車之家-S （02518） -5.2%
「S」代表第二上市，「B」代表以未盈利生科上市規則上市，「W」代表有不同投票權架構
粗體為美國證交會點名股份

以下屬香港、美國都以主要上市方式掛牌股份。

在香港、美國主要上市的中概股 周五股價表現
和黃醫藥 （00013）   -9.5%
百濟神洲 （06160） -4.9%
理想汽車-W （02015） -2.1%
小鵬汽車-W （09868） -4.1%
「W」代表有不同投票權架構
粗體為美國證交會點名股份

花旗：市場憂慮更多中概股被列入退市名單 建議買入在港雙重上市大型中概股，可見【下一頁】

【ET財智Talk】俄羅斯被踢出SWIFT系統　中國或成俄國轉口貿易港？（立即收看）

相關文章：

【中美金融戰】5中概股面臨除牌危機　一文看清公司回應

【中概股除牌】美國PCAOB再出監管細則　違規中概股或最快2024年除牌

港股 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 和黃醫藥（00013） 小鵬汽車－W（09868） 理想汽車—W（02015） 蔚來－SW（09866） 第二上市

上一篇文章

【友邦業績】友邦3年回購780億、逆市升3%　去年新業務價值升18%、末期息108仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【京東9618】京東大插12%創新低　上季經調整利潤36億人幣勝預期、公司有信心京東零售增速高於同行
【京東9618】京東大插12%創新低　上季經調整利潤36億人幣勝預期、公司有信心京東零售增速高於同行
【港股市況】恒指跌336點、科指跌逾4%　友邦績後升3%、港交所升逾2%　京東挫11%（不斷更新）
【港股市況】恒指跌336點、科指跌逾4%　友邦績後升3%、港交所升逾2%　京東挫11%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌111點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌111點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【中美金融戰】5家中概股被美國列入「預定摘牌名單」　和黃醫藥早市跌逾一成（附名單）
【中美金融戰】5家中概股被美國列入「預定摘牌名單」　和黃醫藥早市跌逾一成（附名單）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港5%　夜期收市跌434點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港5%　夜期收市跌434點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款