【中美金融戰】阿里巴巴尾市重上90元、美國除牌憂慮升級　一文看清回流香港中概股名單

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中概股爆發小股災，阿里巴巴 （09988） 一度失守90元，再創香港上市後新低。美國證交會（SEC）、美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）早前落實《外國公司問責法案》，中概股若未能符合當地核數檢查規模，最快於2024年被強制停牌。SEC昨晚在網頁公布首批5家中概股名單，須於3月29日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。
SEC名單令未回流香港上市的中概股，周四（10日）跌幅明顯。即使已在香港第二上市甚至主要上市，從美國除牌將削弱公司投資者基礎。
即便「除牌大限」生效前尚餘相當時間，內地也重申與美商討進展積極，美國、香港同時上市中概股今日（11日）也明顯大跌，原先已弱勢的阿里巴巴早市失守90元，低見88.05元，午後收市跌幅收窄，全日跌5.5%，報90.8元，成交67.5億元。
|第二上市中概股
|周五股價表現
|阿里巴巴-SW （09988）
|-5.5%
|京東-SW （09618）
|-11.0%
|網易-S （09999）
|-4.7%
|百度集團-SW （09888）
|-5.5%
|嗶哩嗶哩-SW （09626）
|-10.3%
|百勝中國-S （09987）
|-6.0%
|携程集團-S （09961）
|-9.1%
|蔚來-SW （09866）
|-7.9%
|萬國數據-SW （09698）
|-13.6%
|華住集團-S （01179）
|-12.4%
|中通快遞-SW （02057）
|-7.5%
|再鼎醫藥-SB （09688）
|-6.3%
|新東方-S （09901）
|-3.3%
|寶尊電商-SW （09991）
|-11.5%
|微博-SW （09898）
|-3.2%
|汽車之家-S （02518）
|-5.2%
|「S」代表第二上市，「B」代表以未盈利生科上市規則上市，「W」代表有不同投票權架構
粗體為美國證交會點名股份
以下屬香港、美國都以主要上市方式掛牌股份。
|在香港、美國主要上市的中概股
|周五股價表現
|和黃醫藥 （00013）
|-9.5%
|百濟神洲 （06160）
|-4.9%
|理想汽車-W （02015）
|-2.1%
|小鵬汽車-W （09868）
|-4.1%
|「W」代表有不同投票權架構
粗體為美國證交會點名股份
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