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【中美金融戰】美國除牌憂慮升級、阿里巴巴失守90元　一文看清回流香港中概股名單

股市 10:21 2022/03/11

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【中美金融戰】美國除牌憂慮升級、阿里巴巴失守90元　一文看清回流香港中概股名單

中概股爆發小股災，阿里巴巴 （09988） 失守90元。美國證交會（SEC）、美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）早前落實《外國公司問責法案》，中概股若未能符合當地核數檢查規模，最快於2024年被強制停牌。SEC昨晚在網頁公布首批5家中概股名單，須於3月29日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

SEC名單令未回流香港上市的中概股，周四（10日）跌幅明顯。即使已在香港第二上市甚至主要上市，從美國除牌將削弱公司投資者基礎。在「除牌大限」生效前尚餘相當時間之際，美國、香港同時上市中概股今日（11日）也明顯大跌，原先已弱勢的阿里巴巴早市失守90元，最新跌7%，報89.65元。

中證監深夜發稿：與美國PCAOB盡快作出規定，可見【下一頁】

第二上市中概股 即市股價表現
阿里巴巴-SW （09988） -6.7%
京東-SW （09618） -15.5%
網易-S （09999） -7.9%
百度集團-SW （09888） -5.1%
嗶哩嗶哩-SW （09626） -11.9%
百勝中國-S （09987） -11.1%
携程集團-S （09961） -12.5%
蔚來-SW （09866） -8.7%
萬國數據-SW （09698） -17.0%
華住集團-S （01179） -13.1%
中通快遞-SW （02057） -8.2%
再鼎醫藥-SB （09688） -16.0%
新東方-S （09901） -8.0%
寶尊電商-SW （09991） -16.8%
微博-SW （09898） -8.6%
汽車之家-S （02518） -7.6%
「S」代表第二上市，「B」代表以未盈利生科上市規則上市，「W」代表有不同投票權架構
粗體為美國證交會點名股份

以下屬香港、美國都以主要上市方式掛牌股份。

在香港、美國主要上市的中概股 即市股價表現
和黃醫藥 （00013）   -15.1%
百濟神洲 （06160） -10.6%
理想汽車-W （02015） -4.9%
小鵬汽車-W （09866） -8.8%
「W」代表有不同投票權架構
粗體為美國證交會點名股份

科指早市急插7%考驗4000關 美團瀉逾1成、京東萬國數據挫逾16%，可見【下一頁】

【ET財智Talk】俄羅斯被踢出SWIFT系統　中國或成俄國轉口貿易港？（立即收看）

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 和黃醫藥（00013） 小鵬汽車－W（09868） 理想汽車—W（02015） 蔚來－SW（09866） 第二上市

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