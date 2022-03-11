▲ 【中美金融戰】美國除牌憂慮升級、阿里巴巴失守90元 一文看清回流香港中概股名單

中概股爆發小股災，阿里巴巴 （09988） 失守90元。美國證交會（SEC）、美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）早前落實《外國公司問責法案》，中概股若未能符合當地核數檢查規模，最快於2024年被強制停牌。SEC昨晚在網頁公布首批5家中概股名單，須於3月29日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

SEC名單令未回流香港上市的中概股，周四（10日）跌幅明顯。即使已在香港第二上市甚至主要上市，從美國除牌將削弱公司投資者基礎。在「除牌大限」生效前尚餘相當時間之際，美國、香港同時上市中概股今日（11日）也明顯大跌，原先已弱勢的阿里巴巴早市失守90元，最新跌7%，報89.65元。

以下屬香港、美國都以主要上市方式掛牌股份。

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