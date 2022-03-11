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【烏克蘭】Android增空襲警報　即時警告烏克蘭民眾逃生

科技 10:26 2022/03/11

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Google非常關注烏克蘭人的安全，Google日前宣布，將向當地用戶的Android手機，提供空襲警報系統。（法新社）

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，Google已對俄羅斯實施多項制裁行動，包括暫停當地所有廣告銷售，並從歐洲的Google Play刪除俄羅斯國營媒體應用程式。另一方面，Google也非常關注烏克蘭人的安全，Google日前宣布，將向當地用戶的Android手機，提供空襲警報系統。

【烏克蘭】烏克蘭政府擬將機密數據及伺服器　轉移至其他國家

Google正與烏克蘭政府合作，為該國的Android手機推出一個空襲警報系統應用程式。Android系統工程副總裁Dave Burke強調：「現時數百萬烏克蘭人需依靠空襲警報來獲得人身安全。」他表示，這空襲警報系統是由一個為快速發送地震警報的系統改造而成，並會基於烏克蘭政府已經發出的警報，向烏克蘭的Android用戶發出警報提示。

【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件

該空襲警報系統的應用程式已在Google Play Store上架，並將在未來數天逐步推廣至烏克蘭的所有Android手機。Google表示，將繼續努力通過旗下產品支持烏克蘭人民，抵禦網絡安全威脅，並提供高質量的可靠訊息，以及確保當地工作的Google員工及其家人的安全。

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責任編輯：陳卓賢

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