【中美金融戰】5中概陷2024年美國除牌危機　一文看清公司回應、和黃醫藥料更多企業被點名

▲ 5中概股面臨除牌危機 一文看清公司回應

五隻中概股被美國證交會（SEC）列入「預定摘牌名單」，若無法證明符合美國《外國公司問責法》審計監管，將於2024年初除牌。「預定摘牌名單」其中4家公司已在港股上市，包括百濟神州 （06160） 、再鼎醫藥 （09688） 、和黃醫藥 （00013） 以及百勝中國 （09987） ，相關公司陸續回應被點名。

《外國公司問責法》是美國持續監管重點的一部分，旨在獲取目前受國家法律（尤其是中國法律）保護的審計和其他信息。根據該法案的要求，倘發行人的財務報表的審計師自 2021 年起連續三年未能接受美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）核查，則美國證交會會禁止當地上市。目前，美國正在考慮立法將非核查年數由三年縮短至兩年。

和黃醫藥：預計更多企業會在榜單 港美股份可互換

和黃醫藥指，當其他在香港和中國其他地區有業務的類似美國上市公司向美國證交會提交年度報告後，該等公司將會被列入在清 單內。

公司去年已在香港主板主要上市，於港交所及 AIM 市場上市的股份可悉數與公司的美國預托證券所代表的股份代替或互換，會繼續留意市場發展及評估所有策略選項。

百濟神州也屬於香港、美國雙重主要上市，公司表示，隨著多間中概股陸續公布年報財務報告，SEC開始對使用未經PCAOB審查的審計機構的公司進行認定，認為目前這份名單事SEC採取的行政性措施。而公司一直在積極尋求解決方案，包括評估、設計和推進額外業務流程，以滿足《外國公司問責法案》的要求，目前有關工作正在積極推進中。

另外兩家被點名的企業--百勝中國、再鼎醫藥只在香港第二上市，若遭美國除牌，須在合資格交易所上市，或直接在香港主要上市，才能繼續在香港交易。

百勝中國發表通告回應指，除非法案修訂將百勝中國排除，或審計師進行全面核查，否則百勝中國的普通股，將在2024年初，從紐交所退市，會持續監測市場發展及評估所有策略選項。

再鼎醫藥回應指，公司被納入這一名單屬預期之內，是基於《外國公司問責法案》要求進行的常規性操作，強調公司被暫時性認定，並不意味著公司將會被SEC從納交所除牌。

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