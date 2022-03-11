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【中美金融戰】5中概股面臨除牌危機　一文看清公司回應

股市 10:01 2022/03/11

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5中概股面臨除牌危機　一文看清公司回應

五隻中概股被美國證交會（SEC）列入「預定摘牌名單」，當中4隻已在港股上市，包括百濟神州 （06160） 、再鼎醫藥 （09688） 、和黃醫藥 （00013） 以及百勝中國 （09987） 。百勝中國發表通告回應指，除非法案修訂將百勝中國排除，或審計師進行全面核查，否則百勝中國的普通股，將在2024年初，從紐交所退市，會持續監測市場發展及評估所有策略選項。

5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」，中概股急瀉【下一頁】

再鼎醫藥回應指，公司被納入這一名單屬預期之內，是基於《外國公司問責法案》要求進行的常規性操作，強調公司被暫時性認定，並不意味著公司將會被SEC從納交所除牌。

此外，百濟神州表示，隨著多間中概股陸續公布年報財務報告，SEC開始對使用未經PCAOB審查的審計機構的公司進行認定，認為目前這份名單事SEC採取的行政性措施。而公司一直在積極尋求解決方案，包括評估、設計和推進額外業務流程，以滿足《外國公司問責法案》的要求，目前有關工作正在積極推進中。

SEC昨晚公布「預定摘牌名單」，列出5隻中概股，指有關公司若未能按要求，提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，證交會有權將其除牌。

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港股 美股 美國上市公司 金融 審計 美國 除牌 和黃醫藥（00013） 再鼎醫藥—SB（09688） 中國概念股
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