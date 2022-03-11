【港股市況】恒指午後跌幅收窄至300點　友邦績後升3%　受惠中概股回流、港交所轉升3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」，中概股急瀉，港股低開430點，其後走勢逐步擴大，曾跌約800點，一度跌穿20100關口破底，恒生指數半日跌667點，報20222點，成交1000億元。科指跌7.6%，報4101點。京東 （09618） 挫逾15%；ATM跌逾5%至10%；友邦 （01299） 績後升近2%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【13：57】大市跌幅進一步收窄至約300點，報20582點；科指跌4.8%，報4224點。友邦 （01299） 、港交所 （00388） 齊升3%。

【13：53】ATMX中，小米 （01810） 表現最好，最新倒升0.9%。

【13：43】【中美金融戰】港交所午後倒升2% 中概股美國除牌受惠股

【13：40】恒指跌幅收窄至500點內，報20415點，跌474點；科指跌5.7%，報418點。

【13：37】港交所 （00388） 升幅擴大至逾1%，高見343.2元。

【13：33】大市跌幅再次收窄至約600點。

【13：25】港交所 （00388） 午後轉升0.1%，高見338.6元，早市曾倒低見323.8元。

【13：12】【滴滴出行】滴滴傳暫停籌備香港上市 未滿足內地數據安全監管

【13：07】恒指最新跌766點，報20124點；科指跌8.3%，報4066點。

【13：05】京東 （09618） 午後初段跌逾16%，美團 （03690） 跌逾11%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別跌逾6%及7%。

【13：00】港股午後初段跌近700點，報20199點，跌691點。

【12：36】【假期交易】港交所推遲至5月9日佛誕實施衍生產品假期交易 涉MSCI期貨及期權

【12：16】【盈警｜火鍋股】呷哺呷哺料去年由盈轉虧、最多蝕近3億元人民幣 股價重挫1成破底

【12：00】恒生指數半日跌667點，報20222點，成交1000億元。科指跌7.6%，報4101點。京東 （09618） 挫逾15%；ATM跌逾5%至10%；友邦 （01299） 績後升近2%。

【11：43】大市跌勢略喘定，恒指中午收市前跌約649點，報20241點，曾低見20079點。

【11：34】上證半日跌2.2%；深證跌2.5%；創業板指跌2.6%。

【11：24】大市跌近800點，跌穿20100關口再破底，低見20095點。

【11：20】京東 （09618） 尋底未止，最新跌逾17%，破底低見195.4元；京東健康 （06618） 跌逾18%，破底低見36.3元。

【11：13】港股跌逾700點，低見20112點，下試20102點前低位。

【11：06】科指跌8.3%，XI二南方恒科 （07552） 升逾15%，破頂高見17.27元。

【11：02】【內房危機】龍光計劃盤活60億元人民幣資產 部分項目主動停工、目前開工量較最高時期少三成

【10：45】藍籌股方面，除友邦 （01299） 績後向上，港鐵 （00066） 升近2%；九置 （01997） 升1%；恒隆 （00101） 升0.6%；電能 （00006） 升0.6%破頂；領展 （00823） 升0.4%；中銀香港 （02388） 升0.2%。

【10：36】雖然港交所 （00388） 受惠中概股回流，惟股價隨市跌近2%，低見323.8元。

【10：24】京東 （09618） 跌近16%；美團 （03690） 跌逾11%；阿里巴巴 （09988） 跌逾7%；騰訊 （00700） 跌近6%。

【10：23】科指最新跌8%，大市跌近700點，跌至20200點水平。

【10：19】東北電氣 （00042） 跌逾34%，破底低見0.201元。

【10：16】南方恒生科技 （03033） 跌逾7%，破底低見4.048元。

【10：12】舜宇 （02382） 跌9%，破底低見128.9元。

【10：10】【中美金融戰】5中概股面臨除牌危機 一文看清公司回應

【09：56】科指跌7.4%，報4108點。

【09：55】友邦 （01299） 開市後一度轉跌，最新回升2%，報76.5元。

【09：53】【生科股】泰格醫藥逆市走強升6% 首兩月收入增長超1倍、去年盈利升逾六成

【09：50】京東 （09618） 跌幅擴大至15%，美團 （03690） 跌9%；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%觸90元；騰訊 （00700） 跌近半成，齊齊破底。

【09：44】京東 （09618） 早段跌逾13%，破底低見203.8元。美團 （03690） 跌逾7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌4%；小米 （01810） 跌逾1%。

【09：40】百濟神州 （06160） 跌近7%；百勝中國 （09987） 挫近一成；再鼎醫藥 （09688） 、和黃醫藥 （00013） 跌近12%。

【09：31】港股開市後跌逾600點，報20235點，跌655點。

【09：23】【盈喜盈警】博雅互動去年扭虧為盈賺約650萬元至900萬元人民幣

【09：23】恒生指數開報20460點，跌430點。京東 （09618） 挫逾12%；美團 （03690） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌半成、騰訊 （00700） 跌逾4%；友邦 （01299） 績後逆市向好升近3%。

【京東9618】京東徐雷：有信心京東零售增速高於同行 上季收入增23%、經調整利潤36億人幣勝預期 惟美股勁插逾17%

【09：13】期指低開441點或2.1%，報20350點。

【08：58】恒指黑期跌525點，報20338點。道指期貨跌32點，報33141點。

【07：45】【中美金融戰】5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」 和黃醫藥守港股價 中概股急瀉

【07：45】【友邦業績】友邦去年新業務價值升18%、派末期息108仙 斥100億美元回購股份

【07：45】港股ADR收報20426點，跌463點或2.3%。滙豐 （00005） ADR折合報48.92元，較港收市價低0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報369.31元，較港收市價低15.69元或4.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.86元，較港收市價低5.24元或5.5%。

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【07：30】美國通脹一如市場預期創下40年新高，加上俄烏外長會談無重大進展，美股反覆下滑，道指周四跌勢曾擴大至逾460點。不過，美國ICE（洲際交易所）公布大幅增加油汽期貨保證金，天然氣期貨價格跌兩成，油汽價格應聲回落，紓緩美股跌勢，道指跌幅急收窄至112點，報33174點；標指跌18點，報4259點；納指跌125點或0.95%，報13129點。

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責任編輯：梁浩碩