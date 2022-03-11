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【港股市況】恒指低開430點　京東挫逾12%、ATM跌4%至6%　友邦績後逆市揚（不斷更新）

股市 09:40 2022/03/11

分享：

港股市況不斷更新

5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」，中概股急瀉，港股低開逾400點，恒生指數開報20460點，跌430點。京東 （09618） 挫逾12%；美團 （03690） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌半成、騰訊 （00700） 跌逾4%；友邦 （01299） 績後逆市向好升近3%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

財經日誌：

    點擊圖片放大

即市走勢：

【09：40】百濟神州 （06160） 跌近7%；百勝中國 （09987） 挫近一成；再鼎醫藥 （09688） 、和黃醫藥 （00013） 跌近12%。

【09：31】港股開市後跌逾600點，報20235點，跌655點。

【09：23】【盈喜盈警】博雅互動去年扭虧為盈賺約650萬元至900萬元人民幣

【09：23】恒生指數開報20460點，跌430點。京東 （09618） 挫逾12%；美團 （03690） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌半成、騰訊 （00700） 跌逾4%；友邦 （01299） 績後逆市向好升近3%。

【京東9618】京東徐雷：有信心京東零售增速高於同行　上季收入增23%、經調整利潤36億人幣勝預期　惟美股勁插逾17%

【09：13】期指低開441點或2.1%，報20350點。

【08：58】恒指黑期跌525點，報20338點。道指期貨跌32點，報33141點。

【07：45】【中美金融戰】5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」　和黃醫藥守港股價　中概股急瀉

【07：45】【友邦業績】友邦去年新業務價值升18%、派末期息108仙　斥100億美元回購股份

【07：45】港股ADR收報20426點，跌463點或2.3%。滙豐 （00005） ADR折合報48.92元，較港收市價低0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報369.31元，較港收市價低15.69元或4.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.86元，較港收市價低5.24元或5.5%。

更多港股ADR及中概股收市：

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    +3
    +2

【07：30】美國通脹一如市場預期創下40年新高，加上俄烏外長會談無重大進展，美股反覆下滑，道指周四跌勢曾擴大至逾460點。不過，美國ICE（洲際交易所）公布大幅增加油汽期貨保證金，天然氣期貨價格跌兩成，油汽價格應聲回落，紓緩美股跌勢，道指跌幅急收窄至112點，報33174點；標指跌18點，報4259點；納指跌125點或0.95%，報13129點。

即睇美股收市：

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【友邦業績】友邦升逾2%　去年新業務價值升18%、派末期息108仙　斥100億美元回購股份
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