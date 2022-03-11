▲ 【烏克蘭戰爭】LME周五暫不重啟鎳交易 計劃設定價格區間

倫敦金屬交易所（LME）表示LME 鎳市場週五不會恢復交易，並計劃為所有實物交割合約設定價格區間。

LME鎳價格一度升穿每噸10萬美元，LME周二隨即暫停相關產品的期貨合約交易，引起市場議論。LME行政總裁Matt Chamberlain表示，LME暫停並取消部分鎳交易是正確的決定， 鎳價大漲對LME市場造成系統性 傳染，LME的運作或其清算所LME Clear的穩定性沒有問題，但擔心對生態系統、對成員和客戶的影響可能會很大。從長期來看，交易所將因此次介入確保金融穩定而獲得更多信譽。他又呼籲讓該交易所擁有更大的干預權力。

此前，港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）表示，不會早於3月11日（周五）前恢復鎳期貨交易，並為鎳期貨設10%的單日漲跌幅限制。

另外，標普道瓊斯指數公司表示，在LME暫停鎳期貨交易後，公司將對鎳實行計劃外的展期。

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編輯:姚卓然