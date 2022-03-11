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【美企業績】「Tesla殺手」 Rivian季績遜預期　預告供應鏈受限、股價盤後挫逾一成

股市 08:10 2022/03/11

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【美企業績】「Tesla殺手」 Rivian季績遜預期　股價盤後挫逾一成

被視為「Tesla殺手」的美國電動汽車製造商Rivian（美：RIVN）公布季度業績。Rivian季度淨虧損25億美元，收入5400萬美元，低於預期的6000萬美元，經調整每股虧損2.43美元，高於預期的1.97美元。Rivian股價跌6.4%，收報41.16美元，盤後再挫近13%，報35.88美元。

Rivian預計，因面臨供應鏈限制及內部生產障礙，今年將生產2.5萬部汽車，為其去年向投資者預測的汽車產量的一半。Rivian指，短期內不能倖免於挑戰整個行業的供應鏈問題，認為這些問題至少持續至今年，為增加產量添加複雜性。

截至3月8日，預訂量由去年12月的7.1萬部增至達約8.3萬部。

Rivian未有為今年收入作出指引，至於市場預期其收入為31.6億美元，經調整每股虧損4.97美元。

Rivian於去年11月上市，股價今年以來累跌約六成。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

【美股焦點】美國電動車Rivian電動皮卡、SUV加價　稱為應對通脹及晶片供應短缺

責任編輯：梁浩碩

美股
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