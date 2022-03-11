【友邦業績】友邦3年回購780億、逆市升3%　去年新業務價值升18%、末期息108仙

▲ 【友邦業績】友邦去年新業務價值升18%、派末期息108仙 斥100億美元回購股份

友邦 （01299） 公布全年業績。按固定滙率基準計算，友邦去年新業務價值按年升18%至33.66億美元，年化新保費增加6%至56.47億美元，新業務價值利潤率升6.3個百分點至59.3%。友邦建議派末期息為每股108仙，全年股息總額增加8%至146仙，並宣布未來3年大額回購100億美元（約780億港元）。

友邦解釋，鑑於非常強勁的財務狀況，董事會已批准在未來三年斥100億美元股份回購股份，惟須視乎市場及地緣政治狀況而定。對於首次斥巨資回購股份，集團首席財務總監（Garth Jones）指，上市至今錄資本盈餘，決定回購是由於集團未來的資本需要因本港新監管制度生效而變得更為清晰。集團首席執行官兼總裁李源祥表示，集團資本管理框架的首要任務是確保資產負債表足夠強勁以應付受壓情況，其次是投資在可獲利的新業務增長。

即使中概股除牌憂慮升級，友邦股價績後高開2.7%，其後走勢反覆向上，收報77.25元，升3.1%，成交38.86億元。

期內，友邦內涵價值營運溢利增加7%至78.96億美元，稅後營運溢利增加6%至64.09億美元，內涵價值權益創新高至750億美元，升13%。

友邦中國新業務價值增長10%、香港增長37%

所有分部的新業務價值均取得增長，其中友邦保險中國業務在2021年再度成為集團新業務價值最大貢獻者，代理生產力錄得非常強勁的雙位數字增長，推動新業務價值取得10%的增長。

友邦保險香港業務在2021年締造37%的新業務價值增長，主要由本地客戶群所帶動。盡管內地旅客前往香港的『個人遊』計劃繼續暫停，澳門已恢復相關計劃，帶動友邦保險澳門分公司的內地訪澳旅客銷售較2020年錄得卓越增長。在新推出的旗艦產品銷售動力支持下，友邦保險香港業務的代理和銀行保險渠道均錄得非常強勁的增長。

李源祥表示，對中港市場去年表現滿意，指中港市場合共貢獻集團約五成新業務價值。他相信中港封關影響僅屬暫時性，隨著Omicron變種感染個案見頂回落，本港經濟及業務將快速恢復。管理層又重申，澳門通關後內地客大增的經驗，印證中港重新通關後，內地客業務料可回歸友邦香港。另外，友邦香港去年7月與東亞的銀行保險合作，亦為集團本港銀保銷售帶來雙位數增長。

管理層又指，隨著集團擴大及加深內地省市業務，潛在目標市場規模大增5倍。友邦中國未來將進一步在更多省份開業，料可帶來3億名潛在新客。即使疫情未退，集團認為現時仍是持續擴充中國代理團隊的適當時間，友邦中國近期亦就推動招聘優化獎勵制度。

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責任編輯：梁浩碩