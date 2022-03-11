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【友邦業績】友邦去年新業務價值升18%、派末期息108仙　斥100億美元回購股份

股市 07:39 2022/03/11

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【友邦業績】友邦去年新業務價值升18%、派末期息108仙　斥100億美元回購股份

友邦 （01299） 公布全年業績。按固定滙率基準計算，友邦新業務價值按年升18%至33.66億美元，年化新保費增加6%至56.47億美元，新業務價值利潤率升6.3個百分點至59.3%，建議派末期息為每股108仙，全年股息總額增加8%至146仙。

友邦指，鑑於非常強勁的財務狀況，董事會已批准在未來三年斥100億美元股份回購股份，惟須視乎市場及地緣政治狀況而定。

期內，友邦內涵價值營運溢利增加7%至78.96億美元，稅後營運溢利增加6%至64.09億美元，內涵價值權益創新高至750億美元，升13%。

中國新業務價值增長10%、香港增長37%

有分部的新業務價值均取得增長，其中友邦保險中國業務在2021年再度成為集團新業務價值最大貢獻者，代理生產力錄得非常強勁的雙位數字增長，推動新業務價值取得10%的增長。

友邦保險香港業務在2021年締造37%的新業務價值增長，主要由本地客戶群所帶動。盡管內地旅客前往香港的『個人遊』計劃繼續暫停，澳門已恢復相關計劃，帶動友邦保險澳門分公司的內地訪澳旅客銷售較2020年錄得卓越增長。在新推出的旗艦產品銷售動力支持下，友邦保險香港業務的代理和銀行保險渠道均錄得非常強勁的增長。

【大行報告】友邦周五放榜　花旗率先因應疫情升溫降目標價至110元、仍高現價近五成

【東亞賣產】友邦逾21億購東亞旗下藍十字保險及寶康醫療80%股份　合作延伸至非人壽保險領域

責任編輯：梁浩碩

港股 友邦保險（01299） 新業務價值

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