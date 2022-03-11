【烏克蘭戰爭】高盛計劃退出俄羅斯業務 成為撤出該國首家華爾街大行　

▲ 高盛計劃終止在俄羅斯的業務，成為撤出該國的首家大型華爾街銀行。圖為高盛紐約總部。（法新社資料圖片）

高盛集團表示，計劃終止在俄羅斯的業務，成為撤出該國的首家大型華爾街銀行。

「高盛將按照監管和許可要求，結束在俄羅斯的業務。」公司周四在電郵聲明中表示，「我們的重點是支持全球各地的客戶，來管理或了結市場上現有的債務，確保員工的福祉。」

這家華爾街巨頭近年來在俄羅斯開展業務，然而俄羅斯在其全球銀行業務中，並不佔據很大的比重。2021年底，公司對俄羅斯的信用敞口總額為6.5億美元，大部分與非主權對手方或借款人有關。

高盛即將撤出俄羅斯之際，仍然在從事與俄羅斯有關的公司債交易業務，但本身不進行自營交易。

總部在紐約的高盛在聲明中表示，公司作為買賣雙方之間的做市商，正在幫助客戶縮減二級市場俄羅斯證券風險，而非尋求投機。

高盛本月早些時候開始將部分莫斯科員工遷往杜拜，以回應部分俄羅斯員工希望在其他地點工作的要求。

高盛雖然是首家宣布離開俄羅斯的華爾街大行，但花旗集團周三表示，正在評估其在該國的業務。在美國各家銀行中，花旗在俄羅斯的業務規模最大，其先前宣布將終止當地的消費者業務。

相關新聞：【烏克蘭戰爭】花旗出售在俄零售銀行業務進程恐受阻 因部份俄銀遭美國制裁

【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響

【UNIQLO母企】迅銷突轉軚暫停俄羅斯UNIQLO營運 此前創辦人柳井正拒關俄國分店

【俄烏戰爭】麥當勞關閉俄羅斯門店 料每月損失3.9億元

【烏克蘭戰爭】Hilton、Hyatt暫停在俄羅斯發展新酒店

【英超聯賽】英超聯賽暫停俄羅斯轉播 所有球會用15分鐘即達成共識

責任編輯：李勝君



