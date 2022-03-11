【烏克蘭戰爭】高盛摩通牽頭計劃退出俄羅斯業務　惟德意志指退出俄業務並不實際

▲ 【烏克蘭戰爭】高盛摩通牽頭計劃退出俄羅斯業務 成為首兩間撤出該國華爾街大行

美國投行陸續撤離俄羅斯，繼高盛集團表示，計劃終止在俄羅斯的業務，成為撤出該國的首家大型華爾街銀行後，摩通再表示正積極地關閉俄羅斯業務。摩通發言人Tasha Pelio在電郵聲明中表示，「為了遵守世界各國政府的指示，我們一直在積極清理俄羅斯業務，並且沒有在俄羅斯開展任何新業務」。

Pelio又指，目前其與俄羅斯有關的交易「有限度地」幫助全球客戶處理和結清先前既有合同和債務、管理他們與俄羅斯有關的風險、充當公司客戶的託管人，以及照顧公司的員工。摩通於俄羅斯擁有少於200名員工，並主要負責商業及投資銀行。

高盛對俄羅斯的信用敞口總額為6.5億美元

「高盛將按照監管和許可要求，結束在俄羅斯的業務。」公司周四在電郵聲明中表示，「我們的重點是支持全球各地的客戶，來管理或了結市場上現有的債務，確保員工的福祉」。高盛這家華爾街巨頭近年來在俄羅斯開展業務，然而俄羅斯在其全球銀行業務中，並不佔據很大的比重。2021年底，公司對俄羅斯的信用敞口總額為6.5億美元，大部分與非主權對手方或借款人有關。

高盛即將撤出俄羅斯之際，仍然在從事與俄羅斯有關的公司債交易業務，但本身不進行自營交易。總部在紐約的高盛在聲明中表示，公司作為買賣雙方之間的做市商，正在幫助客戶縮減二級市場俄羅斯證券風險，而非尋求投機。

花旗在俄羅斯的業務規模最大

高盛本月早些時候開始將部分莫斯科員工遷往杜拜，以回應部分俄羅斯員工希望在其他地點工作的要求。

另外，花旗集團亦於周三表示，正在評估其在該國的業務，其先前宣布將終止當地的消費者業務。在美國各家銀行中，花旗在俄羅斯的業務規模最大。據文件顯示，至去年底，花旗集團的風險敞口最大，為98億美元，在俄羅斯有大約有3000名員工。

德意志反指退出俄業務並不實際

然而，並非所有大行都認同要退出俄羅斯市場。德意志銀行表示，將在俄繼續開展業務，更指當下關閉業務並不實際。該行首席財務官James von Moltke指，「我們在俄羅斯是為了支持其客戶。因此，出於實際目的，撤出俄羅斯並不是我們的選擇。再者，就管理客戶關係和幫助他們管理其財務情況而言，這也不是正確的做法」。德意志銀行就俄羅斯總貸款曝露約為14億歐元（約15.5億美元），佔總貸款的僅0.3%。

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責任編輯：李勝君

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