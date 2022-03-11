【防疫措施】兩外傭檢疫酒店將作其他抗疫用途 3月19日或之後入住萬怡或華逸酒店 僱主須為外傭預訂其他指定檢疫酒店

第五波疫情嚴峻，政府宣布，原定為外籍家庭傭工指定檢疫設施的香港沙田萬怡酒店、華逸酒店轉作其他抗疫用途。兩間酒店會逐一聯絡受影響人士，為現正或計劃入住該處接受強制檢疫的外傭作出安排。

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政府表示，目前在萬怡酒店和華逸酒店接受檢疫的外傭，若其強制檢疫令分別於明日和本月19日或之前完成，可留在原地完成檢疫。

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至於已預約在本月18日或之前入住該兩間酒店的外傭，政府會安排他們遷往香港東涌福朋喜來登酒店、香港銅鑼灣皇悅酒店繼續檢疫，僱主或職業介紹所無須另行為外傭預約繼續檢疫的房間。

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如外傭原定於本月19日或之後入住萬怡酒店或華逸酒店，已繳付的房費會獲全數退還，僱主或職業介紹所須為外傭預訂其他指定檢疫酒店或設施。

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查詢可致電2717 1771、發電郵至勞工處，又或瀏覽部門所設外傭專題網站。

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記者：陳詠妍