【中美金融戰】5家中概股被美國列入「預定摘牌名單」　和黃醫藥早市跌逾一成（附名單）

▲ 【中美金融戰】5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」 和黃醫藥守港股價 中概股急瀉

美國證交會（SEC）官網公布一份包括5間中概股公司的名單，包括了百濟神州 （06160） 、百勝中國 （09987） 、再鼎醫藥 （09688） 、盛美半導體（美：ACMR）、和黃醫藥 （00013） 。SEC於3月8日確定這份臨時名單，這5間中概公司可於3月29日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

根據《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。

中概股 折算收報（港元） 較港收市價 百勝中國 347.02 -9.1% 再鼎醫藥 277.71 -4.8% 百濟神州 110.72 -4.6% 和黃醫藥 28.91 -0.5%

香港周五（11日）交易時段，和黃醫藥開跌14%，至上午9時45分，和黃醫藥跌12%，報25.6元；百濟神洲跌7%，再鼎醫藥跌12%；百勝中國跌11%。

值得注意，和黃醫藥、百濟神洲在香港屬主要上市，而再鼎醫藥、百勝中國乃第二上市股份，若遭美國除牌須更改香港上市形式。

中證監：與美國PCAOB盡快作出規定

中證監罕有深夜回應，「 近一段時間，中證監和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）開展溝通對話，並取得積極進展。 我們相信，雙方通過共同努力一定能夠盡快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。」

已在港上市的中概股跌幅較輕，但未有在港上市的中概股重挫， 逸仙電商急瀉39.5%，愛奇藝跌21.7%，拼多多跌17.5%，富途證券及寶尊電商跌15.9%。

不過，市場過度反應，因為摘牌風險最終要到2024至2025年才真正到期。跌勢或反映沽空盤居多，若大市未有跟隨下跌，淡友隨時被挾淡倉。

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