【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因

阿里巴巴(09988)股價過去1年甚為疲弱,早幾周出完業績之後繼續下挫。很多朋友會認為「馬雲得罪了中央,股價當然沒有運行」。事實是否這麼簡單?

發展生鮮食品類市場

筆者認為除了政策風險,自身業務也是股價表現的關鍵因素。若果看上一次的季度業績,收入同比增長10%,經調整EBITA同比下跌27%,主要原因是賺錢的業務增長不大,然而新的業務尚要倚靠「燒錢」來推進,因此出現收入上升但盈利下跌的情況。

阿里巴巴主要的國內電商業務年度活躍消費者已經達到9.8億,剛剛過去季度增長了2,600萬名,在一、二綫城市相信已經飽和,現在增長主要依靠「淘寶特價版」進攻高綫城市。然而,三、四綫城市的市場競爭十分激烈,目前仍然在依靠虧損搶佔用戶的階段。另一個增長空間是發掘生鮮食品的市場空間,但是這類型產品的儲存及物流成本十分高,亦在虧損階段。由於需要不斷「燒錢」開拓新市場,阿里巴巴的中國電商收入增長了10%,但是經調整EBiTA下跌了20%。

中央或保中小型餐廳

另一個板塊是本地生活服務,主要收入來源是美團(03690)的競爭對手「餓了麼」,這個業務目前仍在虧損階段,經調整EBITA利潤率-41.1%。過去一段時間,傳出中央會為了保障中小型餐廳利益,限制外賣平台的加價空間,相信會令「餓了麼」實現盈利更加遙遙無期。

本來最有增長憧憬的業務分別是物流「菜鳥」業務,以及雲計算業務。物流業務同比增長15%,有減慢的迹象,相信是因為電商業務本身增長也不快,但是經調整利潤率由-0.7%改善至-2.1%。然而物流生意競爭激烈,市場高度分散,相信未來盈利空間未必很高。

至於雲計算業務,早前幾個季度以40%以上增長,但是剛過去季度已經跌到只得20%。中央早前已經放出風聲,希望監管雲計算業務,要求國企不得使用私有化雲計算服務,保障國家「數據安全」。在國內面對政策風險,但是在國外同樣面對政治風險,阿里雲海外最大的業務是字節跳動旗下的TikTok,但也因為地緣政治原因選擇放棄使用阿里雲。這些因素都對於阿里雲的增長帶來負面影響。

綜合而言,現在阿里巴巴市盈率只得19倍,絕對稱不上昂貴,甚至表面看頗為吸引。不過,股票可以「愈跌愈平」,在可見的將來,由於現金流強勁的業務增長慢,但新業務需要大量投入,盈利仍有下調空間。相信阿里巴巴股價回升關鍵要看新業務何時轉虧為盈,為盈利帶來正面貢獻,令公司整體盈利重拾升軌。

作者 _Ryan (陳懷恩)簡介:

90 後, 2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

