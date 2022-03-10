▲ 【中概股｜業績】寶尊電商上季經調整純利跌72%、今年專注完善財務結構兼續拓業務 美股跌15%

寶尊電商 （09991） （美：BZUN）公布2021年第4季及全年業績，上季收入31.72億元（人民幣，下同），按年減少5.2%；經營利潤為400萬元，按年大減98.7%；淨虧損約830萬元，2020年同期則為2.39億元；Non-GAAP純利7570萬元，按年減少72.1%。

寶尊電商上季交易總額（GMV）260.08億元，按年增加13.7%；當中經銷GMV 13.82億元，按年減少16.0%，非經銷GMV246.26億元，按年增加16.0%。

寶尊電商全年GMV 升27.6% 去年宏觀環境充滿挑戰

寶尊電商去年全年收入93.96億元，按年增6.2%；Non-GAAP純利2億元，按年跌62.7%。全年GMV 為710.54億元，按年增27.6%。

寶尊主席兼首席執行官仇文彬先生，宏觀環境充滿挑戰，寶尊業務 持韌性，去年進一步提升效率、帶動服務品質提升及成本優化。儘管四季度消費情緒低迷， 但全渠道戰略進展進一步加速，目前的潛在新業務機會達到2020年同期三倍。

寶尊首席財務官Arthur Yu稱，今年持續尋求業務拓展，並專注於財務結構和資源配置的進一步優化。

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