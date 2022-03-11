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【開市9點半】5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」 　中概股急瀉後　能否反挾淡友？

股市 06:45 2022/03/11

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中概股隔晚暴跌，勢拖累港股。美國證交會（SEC）官網公布一份包括5間中概股公司的名單，包括了百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥。SEC於3月8日確定這份臨時名單，這5間中概公司可於3月29日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

不過，如果外國上市公司連續3年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌，換言之，3年後才有除牌風險，中證監深夜隨即回應，相信定能夠盡快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，反映監管當局仍有合作的空間，加上不算是新消息，有望隨時反挾淡友。

業績方面，京東（09618）及港鐵（00066）昨日公布業績，港鐵去年扭虧，錄得純利95.52億元，全年派息1.27元，按年增3.3%。

重點新聞

1. 【中美金融戰】5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」　包括和黃醫藥　中概股急瀉

2.【京東9618】京東徐雷：有信心京東零售增速高於同行　上季收入增23%

3.【港鐵66】港鐵金澤培：極端情況關閉人流少的車站　強調要維持財務穩健、未正面回應會否再減票價

4.【港鐵業績】港鐵去年扭虧經常性業務利潤18億元、末期息增至1.02元　東鐵綫過海段料6月或7月通車

5.【澳門賭牌】博企半年續牌費據報高達8000萬澳門元

6.【冠軍分析師】張憶東：港股或於3月9日已見底、進入跌深反彈窗口期

7.【烏克蘭戰爭】英國凍結7位俄羅斯富豪資產　包括車路士班主阿巴莫域治

8.【美國經濟數據】美國2月CPI按年升7.9%　符合預期

9.【歐洲央行】歐央行以更快速度結束資產購買計劃

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 美股 派息 港鐵公司（00066） 港鐵 京東集團—SW（09618） 中國概念股 京東（美：JD）

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【中美金融戰】5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」　和黃醫藥守港股價　中概股急瀉
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