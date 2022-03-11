【開市9點半】5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」 　中概股急瀉後　能否反挾淡友？

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中概股隔晚暴跌，勢拖累港股。美國證交會（SEC）官網公布一份包括5間中概股公司的名單，包括了百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥。SEC於3月8日確定這份臨時名單，這5間中概公司可於3月29日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

不過，如果外國上市公司連續3年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌，換言之，3年後才有除牌風險，中證監深夜隨即回應，相信 定能夠盡快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，反映監管當局仍有合作的空間，加上不算是新消息，有望隨時反挾淡友。

業績方面，京東（09618）及港鐵（00066）昨日公布業績，港鐵去年扭虧，錄得純利95.52億元，全年派息1.27元，按年增3.3%。

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港股ADR及美股收市情況：

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