【裝修攻略@iM網欄】4款必備智能家居裝置 規劃全自動化生活

智能家居為用家帶來便利,但怎樣的智能家居設備才算真正的好?除了開關燈和冷氣,智能家居怎樣才能真正地細心關注用家生活,全自動化地讓用家無形中體驗優質的智能生活?等今日裝修佬話你知智能家居哪些設備能提升生活質素吧!

細心了解個人化需要 智能家居全自動化

隨著科技發展,智能家居讓你有意想不到的家居體驗,更能提升家居生活質素。當中讓智能家居達到最個人化,最貼合每個人的生活所需,就是專業的智能家居系統使能連結的手機應用程式。

手機應用程式讓用家自由調配各種適合自己的「場景模式」,一鍵便可做到多個智能裝置的開關,亦可利用自動化系列管理特定條件下自行開關設備。

以下以Wiser智能家居系統為例,分享其手機應用程式所能達到自動化生活的例子:

智能家居系統的手機應用程式可設置時間定時啟動不同裝置,早上啟動電動窗簾開關,窗簾自動緩緩打開,然後房間燈光亦可設置為慢慢亮起,以逐漸增強的光度,讓用家做到「自然醒」的效果。

工作過後,回家路上可透過手機應用程式預先遙距開啟冷氣或地暖,提前營造舒適家居環境,迎接放工後屬於自己的休息時間。回到家中,一踏入家門,智能門窗感應開關確認人體動態,系統可立刻啟動「在家模式」自動開啟玄關及客廳燈光,既環保又節省電費開支。

放工後若想有不同娛樂,如看戲、打機或看書,一個合適的環境其實十分重要,只要於手機應用程式預先設定「場景模式」,燈光亮度、窗簾開關、冷氣溫度一鍵便能做到,節省時間,讓用家更快捷享受娛樂。

以上一例可見近乎家居全自動調節為合適用家生活環境,令家居無形地融合住戶生活,使用家生活更便利更有品質。

智能感應 自動探測用人真正生活所需

要讓智能家居無形地融入生活,就是做到自動化。而要令自動化實現,除了手機編程外,對室內環境的了解也非常重要,這就需要用到感應器。

感應系統全天候檢測家中變化,包括光度、溫度、濕度等影響人體舒適度的環境數據,然後隨環境及人的活動,發放訊息給予電器,使電器自行調節,從而做到用家不用主動去操控,家居也能自動轉變成最適合使用的環境。

紅外線感應器

紅外線感應器是智能家居必備裝置,它可以偵測正在移動的熱源,然後發放指令,可設置成偵測到有人內進房間時自動開燈,或人離開一段時間後自動關燈等。

門窗感應器

於門窗安裝門窗感應器,可幫助用家偵測門窗狀況,一方面可以設置門開啟時自動開啟電燈冷氣等設備,一方面可以於你不在家時,為你偵測異樣,若感應器被觸發,用家手機能即時收到通知,有助用家快捷了解家居狀況並即時作出安排。

溫度/濕度感應器

智能家居系統裡面,溫度/濕度感應器能偵測家居環境的溫度及濕度,經手機一次設定後,它便可自動操作家居電器,如冷氣、地暖系統等,助你調節室內溫度及濕度,達到家居無時無刻處於人體最舒適的環境。

漏水感應器

漏水感應器只要觸碰到水,就會發出警報,並發通知給用家的手機,讓用家能即時作出安排,令用家能對家居危機防患於未然。這種感應器除了適合放於浴室、洗衣機旁及廚房水槽的下方外,其實大雨時窗邊漏水或村屋大門水浸的情況也經常發生,因此設置在窗邊門邊也是一個合適的選擇。

總結

智能家居系統可跟據每位用家獨特的日常生活,安排各種設備的開關,再配合智能感應器,以智能系統配合你的日常步調,令生活全自動化,讓用家感受前所未有的方便。

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略 @ 裝修學院校長 Simon Tang 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!