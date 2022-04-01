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【裝修攻略@iM網欄】4款必備智能家居裝置 規劃全自動化生活

名人薈萃 08:01 2022/04/01

分享：

智能家居為用家帶來便利，但怎樣的智能家居設備才算真正的好？除了開關燈和冷氣，智能家居怎樣才能真正地細心關注用家生活，全自動化地讓用家無形中體驗優質的智能生活？等今日裝修佬話你知智能家居哪些設備能提升生活質素吧！

細心了解個人化需要 智能家居全自動化

隨著科技發展，智能家居讓你有意想不到的家居體驗，更能提升家居生活質素。當中讓智能家居達到最個人化，最貼合每個人的生活所需，就是專業的智能家居系統使能連結的手機應用程式。

手機應用程式讓用家自由調配各種適合自己的「場景模式」，一鍵便可做到多個智能裝置的開關，亦可利用自動化系列管理特定條件下自行開關設備。

以下以Wiser智能家居系統為例，分享其手機應用程式所能達到自動化生活的例子：

智能家居系統的手機應用程式可設置時間定時啟動不同裝置，早上啟動電動窗簾開關，窗簾自動緩緩打開，然後房間燈光亦可設置為慢慢亮起，以逐漸增強的光度，讓用家做到「自然醒」的效果。

工作過後，回家路上可透過手機應用程式預先遙距開啟冷氣或地暖，提前營造舒適家居環境，迎接放工後屬於自己的休息時間。回到家中，一踏入家門，智能門窗感應開關確認人體動態，系統可立刻啟動「在家模式」自動開啟玄關及客廳燈光，既環保又節省電費開支。

放工後若想有不同娛樂，如看戲、打機或看書，一個合適的環境其實十分重要，只要於手機應用程式預先設定「場景模式」，燈光亮度、窗簾開關、冷氣溫度一鍵便能做到，節省時間，讓用家更快捷享受娛樂。

以上一例可見近乎家居全自動調節為合適用家生活環境，令家居無形地融合住戶生活，使用家生活更便利更有品質。

智能感應 自動探測用人真正生活所需

要讓智能家居無形地融入生活，就是做到自動化。而要令自動化實現，除了手機編程外，對室內環境的了解也非常重要，這就需要用到感應器。

感應系統全天候檢測家中變化，包括光度、溫度、濕度等影響人體舒適度的環境數據，然後隨環境及人的活動，發放訊息給予電器，使電器自行調節，從而做到用家不用主動去操控，家居也能自動轉變成最適合使用的環境。

紅外線感應器

紅外線感應器是智能家居必備裝置，它可以偵測正在移動的熱源，然後發放指令，可設置成偵測到有人內進房間時自動開燈，或人離開一段時間後自動關燈等。

門窗感應器

於門窗安裝門窗感應器，可幫助用家偵測門窗狀況，一方面可以設置門開啟時自動開啟電燈冷氣等設備，一方面可以於你不在家時，為你偵測異樣，若感應器被觸發，用家手機能即時收到通知，有助用家快捷了解家居狀況並即時作出安排。

溫度／濕度感應器

智能家居系統裡面，溫度／濕度感應器能偵測家居環境的溫度及濕度，經手機一次設定後，它便可自動操作家居電器，如冷氣、地暖系統等，助你調節室內溫度及濕度，達到家居無時無刻處於人體最舒適的環境。

漏水感應器

漏水感應器只要觸碰到水，就會發出警報，並發通知給用家的手機，讓用家能即時作出安排，令用家能對家居危機防患於未然。這種感應器除了適合放於浴室、洗衣機旁及廚房水槽的下方外，其實大雨時窗邊漏水或村屋大門水浸的情況也經常發生，因此設置在窗邊門邊也是一個合適的選擇。

總結

智能家居系統可跟據每位用家獨特的日常生活，安排各種設備的開關，再配合智能感應器，以智能系統配合你的日常步調，令生活全自動化，讓用家感受前所未有的方便。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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