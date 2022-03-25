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【裝修攻略@iM網欄】聲控、遙距 智能家居4大功能

名人薈萃 08:01 2022/03/25

分享：

智能家居系統潮流已是大勢所趨，把不同智能家居裝置融入家中，利用聲控及手機遙距操作家居環境，十分便利日常生活。其實不少人還未了解智能家居的便利之處，其實不只有開關燈、冷氣等功能，等裝修佬今日話你知智能家居系統4大實用貼合生活的功能。

4大智能家居系統功能

智能家居系統是如何貼合生活？智能家居有一個控制中心（如手機app、遙控掣等），把各種電器裝置連繫一起方便使用。我們以下以Wiser智能家居系統為例，介紹智能家居能操作家居的哪一個部份，又有甚麼功能。

圖片說明：設計時尚的智能兩位光暗掣，可以輕觸方式調節燈光光暗度。

1 智能光線調控

燈光操控是智能家居最基本的功能，可因應實際需要輕鬆快捷調節家居光暗系統，掣面不單只有單位的電燈開關，更有可以用輕觸方式操控智能光暗掣及手機app跟據個人需要調節光暗度，彈性功能能融入個人起居需要。

設計時尚的智能兩位光暗掣，可以輕觸方式調節燈光光暗度。

另一樣影響家居光暗的智能家居設備就是窗簾操控，它根據用家的生活節奏所需，控制窗簾開合或自動開關。如可設置早上窗簾自動緩緩打開，營造「自然醒」的健康環境。

智能兩位窗簾掣，輕鬆調節電動窗簾開關，營造舒適的家居環境。

2 舒適家居環境智能調控

智能家居能輕鬆改善家居環境的舒適度，透過多個環境感應器，在適當的溫度、濕度及亮度時，自動開關冷氣、地暖、燈光、窗簾等設備，調配出最適合你的生活模式，保持家居舒適感，亦令生活更全面地自動化。

智能紅外線感應開關，全天候檢測家中變化，實時傳送安全提示到智能手機，或啟動預設動作對環境轉變作即時應對。

3 智能家居娛樂體驗

除了生活環境舒適度外，智能家居也能輕鬆提供家居娛樂環境，將家庭娛樂系統結合成為智能家居的一部份。用系統手機app連結全屋智能家居配置，連結智能電視或Hi-Fi音響營造氣氛。

更可預先設定場景所需的各項設備，於手機或智能移動場景開關掣一鍵開啟「影院模式」，就能一次過螢幕下降、關燈，拉窗簾等等，彈指之間便能進入預先設計好的氣氛環境。

智能門窗感應開關，實時監測家居門窗狀況，令用家面對家居異動時可立即作用反應，以免後知後覺。

4 家居安全智能監控系統

保障家居安全也是智能家居設備能做到的事。智能感應器擁有不同款式，包括漏水感應器，門窗感應器等，能探測家居不同突發狀況，及時通知用家家中異動，以便用家即時可處理，守護您的家人和財產，讓人時刻安枕無憂。

如何操控智能家居系統？

家裡設置好完善的智能家居配件後，就需要便利的操控裝置。一些系統會利用無線Zigbee 3.0技術連接各裝置，及後用家便可用其手機App遙距操作所有裝置，便可輕鬆增添裝置及進行設定，極具兼容性和靈活性使系統能隨時升級，應對不同家居需要。

部分智能家居系統亦支援語音指令系統，包括Siri、Google Assistant、Amazon Alexa，只需要一聲令下，即可聲控各項設備或轉換智能家居場景設定。

智能家居安裝小貼士

智能家居系統有獨立完整的系統，另外於安裝電掣掣面時也對家居有一定要求，因此裝修佬提提你，於裝修時一拼安裝智能家居系統是最為合適的，若果有意為家居加入智能系統，要提前跟裝修公司說明，便能與設計師一同計劃一整個完善的智能家居方案。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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