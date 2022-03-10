蔚來9866介紹形式第二上市 首日掛牌收市報158.9元

以介紹形式來港第二上市的蔚來集團（09866）首日掛牌，開市報160元，最高曾升至169.5元，收市報158.9元；全日成交31.5萬股，涉資5,128萬元。

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蔚來（NIO.US）每股ADR代表本港1股A類普通股，該股於周三晚（9日)在美國ADR股價由約年半低位急彈逾12%，收20.17美元（相當於約157.6港元）。

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公司於周二（8日）作出指示，以使存託人持有的7.78億股A類普通股（佔已發行A類普通股總數的55.91%），將自開曼群島主要股東名冊移除，並納入香港股東名冊，以及合共約8.2億股A類普通股(佔已發行A類普通股總數的約58.89%，並包括將予移除的美國存託股份的相關股份)將於掛牌之前於香港股份過戶登記處登記。

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蔚來主要從事設計、開發及製銷高端智能電動汽車、推動自動駕駛、數字技術及電動力總成及電池方面創新。

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記者：張以正