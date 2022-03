【裝修攻略@iM網欄】500尺屋企，唔同位置的寬頻訊號可差50倍？不可不知的家居網絡小知識

除了智能家居以外,另一個戶主裝修時容易疏忽的的裝修IT項目,就是家居網絡。想想如果裝修後才發現家居網絡不流暢,無論是花錢花時間重鋪網絡,或是加設明線,抑或在未來日子忍受網絡訊號不穩定所帶來的不便,都是相當不理想的選擇。

原來,單靠一個電訊商互聯網接入點(Main Data Socket)和無線路由器(Router),未必能夠為戶主提供流暢的上網服務。這是因為無線路由器的網絡訊號,會因牆壁間隔物料或及距離減弱*。在距離遠一點的位置或者被主力牆分隔的房間,甚至可能出現頻頻斷線的情況。如戶主為求方便而拉明線,礙眼的網線就會出現。

*較易受無線網絡訊號減弱所影響的單位/空間:

1. 受主力牆分隔的空間

2. 距離無線路由器較遠的空間

3. 最大網速有限制的住宅(如村屋)

4. 複式單位或多層獨立屋

若要知道自己有否需要,戶主可問問自己:

1. 會否在家中不同角落,如:洗手間、睡房等,使用智能手機或手提電腦上網?

2. 在家中使用智能手機或手提電腦上網有否因流動數據有限而要改用家中Wi-Fi?

3. 有否發現Wi-Fi訊號強弱受距離影響?甚至出現訊號不穩或斷線問題?

4. 有否試過在房中使用智能電視、電腦或手提電腦時,發現因沒有內聯網絡插頭,而要使用不穩定的Wi-Fi連線?

若有以上上網需要或曾遇以上困難,就應在裝修預算時,考慮把家居網絡系統包括在內。家中準備好完善的家居網絡和足夠的家居內聯網絡插頭位,才能滿足現在及未來媒體及終端技術的發展,而引發的進一步網絡要求。

一般裝修公司的專業及服務範圍,其實並不包括網絡上的設計。如果裝修公司未能在這些方面提供支援,可以考慮使用裝修平台的一站式支援。

家居網絡小知識:

以星形網絡方式鋪設家居網絡,方能確保每個網絡定點都是由電訊商互聯網接入點,以高速線路延伸,令每個內聯網絡插頭都擁有獨立連線使用時的網速,而且每個內聯網絡插頭亦可隨插即用。

以上提及的家居網絡設置,戶主可自行安裝,但戶主本身要有相關的知識,了解網絡系統佈局及各樣硬件如何設置,亦要自行承擔日後維修保養的挑戰,例如在安裝時須預留合適的維修位置,以免故障維修時出現麻煩。市面上的智能家居系統服務供應商有為戶主提供一站式家居網絡設計服務,包括一站式的線路鋪設、硬件安裝及售後技術支援,可減少自行安裝的風險。

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

