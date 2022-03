【裝修攻略@iM網欄】智能家居帶來的家居效益（附智能家居懶人包）

隨著社會不斷進步,戶主裝修已很少使用明喉,多數都會把電線喉管藏於牆內,以達到視覺上的簡潔;同時亦會在不同角落加裝額外電制開關,以方便日常起居生活。

本文的問題是:跟以上兩項相比,裝修時讓家居智能化,又是否能夠帶來相同、甚至更大的效益呢?由於香港戶主普遍對智能家居的認識不深,本文特此簡介,讓戶主懂得在計劃裝修預算時,有多一個可考慮的選項。

智能化家居是指將家居設備連結智能系統,配合智能手機及平板電腦應用程式介面,進行一指操控。

▲ 智能手機應用程式操控介面

▲ 智能控制面板

以下簡述智能家居系統的基本功能和用處實例。戶主可以此參考及比較其他能夠達到類似效益的裝修預算選項:

功能 用處 透過智能手機、平板電腦或面板,可一個介面同時操控與智能家居系統連接並兼容的家居設備,如燈光、電動窗簾、冷暖氣、電視、音響、網絡攝錄機等。 遙控家中設備,例如夏天或冬天回家前可預先開啓冷暖氣。 無須倚賴和管理多部控制器。 透過網絡攝錄機隨時觀察家中狀況 ( 如長者 / 小孩 / 寵物 / 家傭 ) 。 按戶主生活習慣,設計「場景模式」,亦可配合其他感應器 ( 例如動作 / 光度 / 溫度 ) ,自動調較家居環境。 1. 預先設定個人化場景模式,例如「早晨起床模式、電影模式、派對模式」等,可定時或於有需要時啟動,營造不同家居氣氛。 2. 因應戶外的光度及室內溫度,自動調節室內的燈光強度、窗簾開關、冷暖氣等,達致舒適、節能和便利的效果。 3. 因應動作感應開關或調節燈光強度,例如當有人行向走廊,走廊的燈光會隨之開啟。

智能家居系統除了帶來家居視覺上的簡潔,很多室內設計師更將其列入一種時尚的設計風格,即實用又為家居增添特色。將智能家居與裝修設計概念一併實行,兩者元素互相配合,亦能發揮協同效果。如戶主想參觀智能家居的現實樣版,可到相關服務供應商的陳列室親身體驗,亦可透過其專業顧問解答技術及應用上的問題。

附錄:智能家居7問 – 點解用、幾時裝、要幾錢…?

- 點解要用智能家居?

好多人以為,智能家居只係「用手機開燈熄燈」、或者「返屋企前開定冷氣」。其實,智能家居亦可以令你屋企嘅電器變為有智慧的東西,例如「太熱自己關窗簾」、「地面濕咗響警報」、「監察家中情況、大門開關狀態、電力消耗狀態」等等。此外,設置了智能家居,你以為就不需要再為尋找和收納遙控器而苦惱了!

- 怎樣的家居才適合用智能家居?

部分智能家居配置需要在鋪電線時安裝「零線」(也稱中線)才能實行。

- 最好的時機安裝智能家居是哪時?

因為裝修時一併安裝零線幾乎不涉額外成本,因此無論是否即時安裝智能家居,都應該在裝修時一併拉線,否則日後加裝就會很昂貴。

- 基本智能家居設備預算是多少?

不同層次的智能家居實施,預算可以由千多元至數萬元不等,視乎戶主的目的和相關設置的質素。

- 一個單位可以用不同牌子的智能家居設備嗎?

可以的。但很多系統都會整合不同智能家居設備在同一應用程式,增加方便性。

- 若想加入智能家居設備,如何和裝修工程或設計公司溝通?他們會幫我安排嗎?

裝修設計公司大多不熟悉不同智能家居的設置選項,而不同供應商提供的方案彈性和質素大有不同。我們建議戶主聯絡裝修佬平台了解自己的需求,配對合適的施工團隊。

- 智能家居設置壞了,會影響電掣/電器本身的功能嗎?

智能家居為生活提供額外的選擇,使用智能配置並不等於要放棄傳統的開關。兩者可以同時使用。

更多智能家居資料或免費平台諮詢:https://smarthome.hkdecoman.com/

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略 @ 裝修學院校長 Simon Tang 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!