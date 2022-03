【清酒新世界@iM網欄】新酒介紹—鍋島 純米大吟釀 赤磐雄町．1

最近鍋島推出一系列的新酒,不過今天我們的主角同樣令人期待的「鍋島 純米大吟醸 赤磐雄町」,這款清酒會我分開兩篇來介紹,以不同的溫度轉變來分享!

若果是鍋島的粉絲,應該知道這款清酒有些少不一樣的地方,沒錯!這一款不是以前的純米吟釀,而是純米大吟釀,更是使用了赤磐雄町作為酒米。這款清酒的精米步合為40%,初次亮相的時候是在上年12月5日由官方發佈的,並公布了這款清酒獲得福岡国税局 酒類鑑評会的金賞,聽聞在日本每個特約店就只能分配到6 至12 瓶,不過在香港的朋友們就有福了,看完介紹有興趣的話可以到Sake Moment查詢。

言歸正傳,這枝清酒由於是使用了赤磐雄町的關係,味道是偏向比較複雜的,擁有強烈的吟釀香,米香也非常足夠,基本來說可以充分體現到赤磐雄町的特性。口感方面非常之順滑,能夠嘗試到優雅的米飯甜味,這樣說一點都不浮誇,香氣更會隨着口腔的溫度上升變得更加穩重,先是米的甜味,接著酸度飆升。餘韻方面,當你享受着吟釀香散去的同時,赤磐雄町的苦味就會開始浮現,一剎那由甜到酸到苦。假若大家喜歡純米大吟釀的甜建議冷飲,但若喜歡濃郁米味的建議以室溫的溫度來飲,這個溫度轉變的過程令我十分驚訝,因為味道的轉變不會令你覺得奇怪,反而覺得很自然,可能是因為無論在口感上還是香氣方面,這款清酒都不會給人感覺尖銳及強烈,而我正正喜歡彼此靠近的短暫性質。

說到溫度的轉變,各位請留意下個星期的專欄了!

富久千代酒造

地址:佐賀県鹿島市浜町1244-1

電話:0954-62-3727

官網:https://nabeshima.biz/index.html

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

