【清酒新世界@iM網欄】新酒介紹—鍋島 純米大吟釀 赤磐雄町．1

最近鍋島推出一系列的新酒，不過今天我們的主角同樣令人期待的「鍋島 純米大吟醸 赤磐雄町」，這款清酒會我分開兩篇來介紹，以不同的溫度轉變來分享！

若果是鍋島的粉絲，應該知道這款清酒有些少不一樣的地方，沒錯！這一款不是以前的純米吟釀，而是純米大吟釀，更是使用了赤磐雄町作為酒米。這款清酒的精米步合為40%，初次亮相的時候是在上年12月5日由官方發佈的，並公布了這款清酒獲得福岡国税局 酒類鑑評会的金賞，聽聞在日本每個特約店就只能分配到6 至12 瓶，不過在香港的朋友們就有福了，看完介紹有興趣的話可以到Sake Moment查詢。

言歸正傳，這枝清酒由於是使用了赤磐雄町的關係，味道是偏向比較複雜的，擁有強烈的吟釀香，米香也非常足夠，基本來說可以充分體現到赤磐雄町的特性。口感方面非常之順滑，能夠嘗試到優雅的米飯甜味，這樣說一點都不浮誇，香氣更會隨着口腔的溫度上升變得更加穩重，先是米的甜味，接著酸度飆升。餘韻方面，當你享受着吟釀香散去的同時，赤磐雄町的苦味就會開始浮現，一剎那由甜到酸到苦。假若大家喜歡純米大吟釀的甜建議冷飲，但若喜歡濃郁米味的建議以室溫的溫度來飲，這個溫度轉變的過程令我十分驚訝，因為味道的轉變不會令你覺得奇怪，反而覺得很自然，可能是因為無論在口感上還是香氣方面，這款清酒都不會給人感覺尖銳及強烈，而我正正喜歡彼此靠近的短暫性質。

說到溫度的轉變，各位請留意下個星期的專欄了！

富久千代酒造

地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1

電話：0954-62-3727

官網：https://nabeshima.biz/index.html

作者 _Chris Wong （汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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