【新股IPO】金茂服務816首日掛牌跌28.7% 一手帳面蝕1170元

由中國金茂（00817）分拆上市的內地物業管理及城市營運服務提供商金茂服務（00816）首日掛牌，股價低開9.1%報7.4元，收市報5.8元，較招股價8.14元跌28.7%；全日成交2981萬股，涉資1.78億元；以每手500股計，一手帳面蝕1,170元。

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金茂服務上市引入了Keltic、康力電梯、廣東科順、富匯資本及千合基金為基石投資者，合共認購7,940萬股，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本8.8%。

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是次集資所得，其中約55%將用於有選擇地物色與從事物業管理、城市營運服務及/或社區營運的公司的戰略投資及收購機會，並用於擴大業務規模及鞏固領先行業地位；約22%將用於升級智慧管理服務系統及智慧社區以及智慧城市解決方案的發展；約13%將用於進一步開發社區增值服務，以使服務產品多元化並提升盈利能力；約10%將用於營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正