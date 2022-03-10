【消費情報】太古城中心「春日潮賞」購物時裝周 限時6折搶購23個品牌電子現金券

太古城中心宣布與場內23個精選國際時裝品牌合作，由即日起至3月29日推出「春日潮賞」購物時裝周活動，於線上限時及限量發放6折時裝電子現金券，讓顧客登入其SHOPPING+網上平台進行網上購物，顧客可於SHOPPING+網上平台以6折優惠，購買面值300元及500元的精選時裝品牌電子現金券。

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參與的時裝品牌多達23個，提供300元電子現金券的品牌包括了Adidas、ASICS、BROOKS BROTHERS、Calzedonia / Intimissimi、COCKTAIL、COS、CLUB MONACO、HOBBS、initial、MARELLA、MAX & Co.、Melissa、Levi’s、Phase Eight及Vans；至於提供500元電子現金券的品牌就包括了agnès b.、ecco、GEOX、Moiselle、NorieM、PEDDER RED、SPORT b.及Theory。

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現金券不設最低消費限額，更可與品牌推廣優惠同時使用，故顧客實際可享遠超於6折的折上折優惠。電子現金券分三輪限時開售，使用期有效至今年5月31日。電子現金券數量有限，售完即止。

太古城中心「春日潮賞」購物時裝週2022活動詳情：

正式開售日期：2022年3月9日至3月29日 第一輪開售日期及時間：2022年3月9日中午12時起 第二輪開售日期及時間：2022年3月16日中午12時起 第三輪開售日期及時間：2022年3月23日中午12時起

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責任編輯：嚴浩文