▲ 港股何時跌到底？ 現階段要怎部署？

近期俄烏局勢愈趨嚴峻，上週五 （4/3） 烏克蘭札波羅結核電站傳出炮火聲消息，拖累恒指及科指分別下跌2.5%及4.4%。在週末，市場最憂慮的消息出來，美國國務卿布林肯表示美國與歐盟商討禁止俄羅斯原油進口，消息拖累周一 （7/3） 恒指及科指再大跌3.9%及4.4%。

出台極端嚴厲的經濟制裁政策恐傷及自身

事實上，歐洲各國普遍依賴俄石油、天然氣及鋁等原材料產品，如美國及西方如果實施「核彈級」禁止俄羅斯原油進口經濟制裁，事件再升級將增加歐洲各國制裁成本，恐會重創俄羅斯經濟，加大俄經濟下行壓力，而高能源價格也難以使美國經濟 「獨善其身」，其通脹將受薪資和能源價格上漲共同助推，預計高通脹侵蝕實體消費需求，經濟放緩趨勢加劇，美聯儲貨幣緊縮政策陷入兩難。因此，出台極端嚴厲的經濟制裁政策對歐盟各國並不現實，反而會傷及自身。

此外，美北均已多次表示不出兵，預計後續美北仍將以經濟制裁、金融制裁、輿論制裁、外交制裁、科技制裁等為主。而美國副國務卿紐蘭在3月4日接受採訪時表示，如果俄羅斯停止在烏克蘭境內的特別軍事行動，西方將取消就該事件已經出台的針對俄方的新的制裁措施。而布林肯表示表示美國與歐盟「商討」禁止俄羅斯原油進口，亦為後續博弈留下了空間。

能源、原材料、必選消費、公用事業、電信板塊表現韌性

2月10日以來，除受益油價走強的能源板塊上漲3.5%以外，港股其餘板塊普跌。其中，大宗商品價格上漲驅動的原材料及傳統避險行業的必選消費板塊跌幅較低，分別下跌2.4%和3.0%。而本就受監管趨嚴影響的資訊技術、可選消費、地產建築板塊跌幅較高，分別達到18.9%/14.1%/10.5%。從資金流維度看，地緣政治風險爆發背景下，內/外資表現出截然相反的行為。2月18日以來，託管在國際仲介的資金加速流出港股市場，短短一周流出172億港元；而南向資金則加速流入共61億港元。分行業看，近期外資表現出強烈的避險屬性，上周國際仲介託管資金流入必選消費、原材料板塊資金占資產管理規模比重最高；而南向則開始抄底醫藥、可選消費等板塊。

回看本輪俄烏衝突，與上一輪略有不同。近期美歐日等主要國家紛紛對俄羅斯採取金融制裁，包括擬將7家俄羅斯銀行剔除SWIFT系統以及凍結其外儲。部分投資者也擔憂若中資銀行繼續與俄羅斯銀行進行交易，或同樣面臨被制裁的潛在風險。考慮當前國內地產信用風險亦尚未消弭，短線受大宗商品價格上漲提振的能源、原材料板塊以及避險屬性的必選消費、公用事業、電信板塊仍可在大市中表現韌性。

俄烏衝突不太可能持續很長時間

3月7日，恒生指數的動態市盈率已回落至10倍，處於9%的歷史分位。儘管預測俄烏衝突走向十分困難，但在當前情形下，我們至少可以認為俄烏衝突不太可能持續很長時間。一方面，俄烏衝突戰局已逐漸明朗，烏克蘭北路、東路、南路三面受敵，許多主要城市被分割包圍，首都基輔也面臨著被東西夾擊包圍的壓力。另一方面，俄烏雙方每天的戰爭開銷巨大，俄羅斯也沒有意願擴大和延長衝突。由於事件發生突然且升級迅速，我們預計事件在3月內就會迎來初步的結果。在俄烏衝突不會持續惡化的假設下，預計二季度起週邊的地緣衝突和美聯儲貨幣緊縮這兩大風險因素將逐步淡化，我們依舊看好港股市場在低估值下有估值修復，中長線關注華潤啤酒 （00291） 、安踏體育 （02020） 、滙豐 （00005） 、友邦保險 （01299） 、中芯國際 （00981） 、吉利汽車 （00175） 、舜宇光學 （02382） 、東方電氣 （01072） 、領展 （00823） 、港交所 （00388） 、中糧家佳康 （01610） 及長飛光纖 （06869） 。

圖：恒生指數動態市盈率

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