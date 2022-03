【陽光旅途@iM網欄】水城面具節落幕 向世界宣告重啟

隨著懺悔節(3月1日)的到來,亦代表著今年復辦的威尼斯面具節正式落幕,並且迎接四旬節大齋期的開始。威尼斯的面具節,又叫狂歡節或嘉年華,非常有名,但卻很多遊客都不知來由。歐洲的狂歡節都源於古代的神農節。每年的春天來臨的時候,大家都會聚在一起,熱熱鬧鬧的慶祝一番,祝福新的一年的農耕時間又要開始了。公元12世紀,威尼斯城邦共和國日漸強盛,在1162年的初春,剛好戰勝了附近的阿奎萊亞。為了慶祝這一場勝仗,威尼斯人都走上街頭載歌載舞,連續幾個日夜都沒有停止。亦從此每年這個時間都有慶祝。直至1296年,威尼斯根據宗教節日四旬節的安排,正式把這個一年一度的歡慶活動時間固定下來。其實和很多天主教國家一樣,都是每年二月份左右都會舉行嘉年華會,直至懺悔節結束。原來在復活節前的40天是四旬節封齋期,人們都會在四旬節前放任地吃喝跳舞狂歡!

威尼斯的狂歡節是當今世界上歷史最悠久而且是其中規模最大之一,與巴西及法國尼斯的嘉年華並列世界3大嘉年華。威尼斯的嘉年華最大的特色是參加者都會戴上各式各樣的面具,而且打扮華麗高貴,這是因為當時的總統希望可以在這幾天能拋開身份,使權貴和窮人可以融合一起,盡情享受。在面具的裝飾下,社會上的階級差異暫時消失了。富人可以扮成窮人,而平民亦可裝成富豪,他們互相尊敬地一起暢玩!在面具後面,亦沒有了年齡的差異。老少都看不出來,甚至女亦可裝成男生。到18世紀,威尼斯的嘉年華可說是到了頂峰,歐洲各國的達官貴人、紳士淑女都會特別到威尼斯參加。但在19世紀之後,隨著威尼斯的衰落,狂歡節亦逐漸失去了光芒。直至到了上世紀末,由於旅遊業的發展,威尼斯的面具節才得以重放光彩。

去年的威尼斯面具節由於疫情的原因,改為網上進行,今年是疫情發生後的第一年復辦實體的面具節,從2月12日開始到3月1日結束,除了最吸引遊人目光的服飾裝扮大賽外,還有大大少少的100多場表演,有多位藝術家參與表演。我亦曾經參加過面具節,看到人們精心的打扮,熱鬧的氣氛,非常難忘。如果大家有興趣的話,建議一定要在本島住上最少兩晚,你才可體會到真正的面具節。今年的主題為「記住未來」,正是威尼斯向全世界發出重啟的信息,要大家記住要重新啟動未來,回復正常生活。今年我們雖然無法親身參與,約定你下年一齊參加2月4日至21日的面具節,一起狂歡,重啟未來

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

作者 _Sunny 左文偉簡介:

資深旅遊人,現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊,已走遍七大洲,更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

