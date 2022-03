【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】新手勿試環船灣淡水湖郊遊徑 兼睇紅石門紅岩石絕色美景

船灣淡水湖相信大家都不會陌生,但紅石門又聽過未?紅石門位於新界東北印洲塘,印洲塘四周被群山及海島等天然屏障重重環繞,風浪平靜,風景秀麗。根據香港地質公園網頁的介紹,印洲塘的海島和海岸大多由火山岩構成。火山活躍期過後,爆發慢慢減退,緊接而來的是約2,000萬年的侵蝕風化期,河流從高嶺流淌而下,把沙石沖刷至近岸低地,形成厚度約500米的沉積岩層,也就是八仙嶺及紅石門一帶的礫岩、砂岩和粉砂岩。

紅石門佈滿有如火焰的赤紅色岩層,稱為「火紅海岸」。由於漁民習慣稱狹小的水道為「門」,加上兩岸的岩石呈現鮮豔的紅色,因而稱之為「紅石門」。地質學家推斷這些紅色岩層屬於沉積岩,約於1億年前成形,由在河口三角洲沉積的沙石經漫長的地質作用膠結而成。根據資料,紅色地貌因在酷熱環境下,氧化作用特別強烈,沉積物中帶鐵的礦物轉化為紅色的氧化鐵而形成。

要去探索紅石門美景,可以到馬料水碼頭乘搭開往東平洲,以及開往吉澳、鴨洲或荔枝窩的渡輪都會途經新界東北沉積岩園區的海上及沿岸景點,包括黃竹角咀、赤洲、紅石門和印洲塘等。今次就帶大家行山跑山去,由烏蛟騰經船灣淡水湖郊遊徑前往,之後再沿船灣淡水湖郊遊徑(下稱環湖郊遊徑)環繞船灣淡水湖接近一圈,終點為大尾篤。雖然名字是郊遊徑,但絕不能以郊遊心態看待,因為這路徑既長上落亦多,有一定難度,沿途亦全無補給,新手或欠缺經驗的行山或跑山者勿試。三月開始天氣回暖,如欲前往保守估計至少要帶備三公升左右的水,以及一定的乾糧儲備,早出發亦會較為穩陣,否則除時要啟動頭燈摸黑而行。

前往烏蛟騰可選擇在大埔墟巴士站乘搭20R小巴,班次可參閱有關網站,但由於較為疏落,周末假期亦有不少遊客前往,雖然小巴會因應人數多寡而加開班次,但隨時要等上半小時至一小時。目前因疫情關係,九巴亦暫停275R路線前往烏蛟騰。小弟建議可考慮乘坐小巴20C或九巴75K先往大尾篤,再轉乘的士前往,的士車費約40元左右。

去到烏蛟騰沿指示,很快就會到環湖郊遊徑起點,向著鹿湖峒方向進發,先要上幾座較高的山,分別為馬頭峰、赤馬頭、雞仔峒、大峒及觀音峒,這段路需時約1.5-2小時左右,若想折返,除原路回頭外,亦可在大峒經下苖田返回烏蛟騰,因之後再沒有折返點,宜因應個人體力及糧水在此決定。事實上這裡亦有危險指示牌,提醒行山人士不宜在炎熱或天氣不穩定時繼續前行。

之後就會見到左方是紅石門入口,樹上掛滿行山人士專用的絲帶,很易辨認。這裡樹林較密,建議穿著長褲會較好。慢慢會發現地下岩石已漸變為紅色,就知道距離紅石門不遠了。另外前往紅石門亦建議先看潮夕漲退時間,若去到是潮漲加上初一十五的大潮時間,水或掩上較高位置,這時要行遠一點欣賞紅石門的景色,或需要涉水前往,要有濕鞋濕襪的準備了。

紅石門及環湖郊遊徑亦是前往著名景點鬼手岩的地方,但由於前往鬼手岩需時至少大半日,加上難度極高,絕不建議獨自前往,在此先不特別介紹。

去完紅石門後,上山返回環湖郊遊徑路上,右方有「迷椏走廊」,只須走幾公里就可返回烏蛟騰,這捷徑雖然高低起伏較少,但樹林濃密較易迷路,經常要靠絲帶認路,中間亦會經過溪澗,若潮漲亦會有濕腳之險,景色亦欠奉。若有時間及體力,不妨返回環湖郊遊徑繼續餘下行程。

▲ 迷椏走廊樹林濃密,若沒有熟路人士帶領,會較易迷路。

紅石門一來一回連影相估計約需2小時左右,而餘下環湖徑前往大尾篤仍有11公里,約需3-5小時,繼續不斷上落山。沿路欣賞右方船灣淡水湖美景,以及左方印洲塘海岸公園的景致,遊人不多,份外舒服。

走到主壩入口就只剩下兩公里,跑完就到達大尾篤並完成行程,由烏蛟騰起計全程大約24公里,若部分平路或落山以跑步或急步前進,或能6-7小時完成行程,若只行山預9-10小時會較妥當,而單計環湖郊遊徑則約19公里。船灣淡水湖貴為全港第二大水塘,又是全球首個在海中興建的水庫,趁夏天未到齊來環湖走一圈,感受一下香港偉大的水利工程吧!

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

