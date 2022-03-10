【蘋果動向】信仰之線？　蘋果Thunderbolt 4 Pro連接線售949元起

▲ Apple隨後更悄悄在官網的配件頁中新增了「Thunderbolt 4 Pro連接線」，包括1.8米及3米兩種長度選擇，售價分別為949及1,169港元。（官網圖片）

蘋果（Apple）舉行春季新品發布會，推出了新配色iPhone 13及iPhone 13 Pro 、新一代iPad Air等新產品。Apple隨後更悄悄在官網的配件頁中新增了「Thunderbolt 4 Pro連接線」，包括1.8米及3米兩種長度選擇，售價分別為949及1,169港元。

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Apple上架Thunderbolt 4 Pro連接線後，隨即引起網民熱議，質疑將連接線定價近千港元太貴。亦有不少網民笑稱繼「信仰之布」後，Apple再次推出「信仰之線」來考驗果粉信仰。

據Apple官網顯示，Thunderbolt 4 Pro可用作連接Mac系列裝置，而且能反向充電。另外連接線採用黑色編織設計，捲起時不易纏結，並且支援Thunderbolt 3、Thunderbolt 4和USB 4數據傳輸，在性能方面速率最高可達40Gb/s，USB 3.1 Gen2 數據傳輸，並具有最高可達100W的充電能力。

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責任編輯：黃顯晴

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