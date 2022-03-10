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【烏克蘭】資生堂、UNIQLO暫停俄業務　發起員工人道支援

商業 20:20 2022/03/10

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日本企業資生堂及UNIQLO宣佈暫停俄國營運，並發起人道捐款支援受影響烏克蘭人。（法新社圖片）

日本企業資生堂宣佈停止向俄羅斯出貨產品，同時停止當地宣傳及營運投資活動。於莫斯科作據點的當地子公司員工將會提供基本保障。該公司表示希望戰爭盡早停止，確保人身安全及和平。另一品牌UNIQLO亦改變之前立場，暫停俄國業務。

【俄烏戰爭】麥當勞關閉俄羅斯門店　料每月損失3.9億元

資料顯示資生堂在2007年於俄羅斯成立子公司，作為歐洲據點輸入化妝品，以代理店形式在當地銷售。統計指資生堂的歐洲銷售額截至21年12月為 1170 億日圓(約79億港元)，佔總銷售額的11%。俄羅斯地區的銷售額並沒有公開，但僅佔整體的一小部分。

而服裝牌子UNIQLO日本母公司FAST RETAILING亦宣布經過近10日安排，將暫停UNIQLO在俄羅斯地區50間店舖業務，表示因應目前狀況變化及繼續營運出現種種困難，決定暫停當地營運。UNIQLO在2010年進入俄羅斯市場，去年底在莫斯科開設全歐最大分店，截至2月底在俄有50間店舖，佔歐洲全體近4成。

發起人道支援

另一方面，兩間公司亦向烏克蘭提出支援，資生堂將透過聯合國難民署捐出100萬歐羅（約863萬港元），以及提供５萬份個人清潔用品、由公司員工寄贈的嬰兒食品等生活必須品到避難地區，並會在來周向全球員工發起人道支援募捐計劃。另會檢討今後如何協助在各國避難的烏克蘭公民，舉如提供就業支援、學生交流、獎學金等。至於UNIQLO母公司FAST RETAILING亦會捐出1千萬美元（約7820萬港元）及服裝約20萬件等予受影響難民。

【烏克蘭戰爭】Adidas暫停在俄營運　恐損失超過21億港元

記者：王浩賢

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