【全城抗疫】SmarTone率先完成新田隔離設施5G網絡工程 向設施內醫護人員提供 5G Wi-Fi路由器及免費本地數據卡

新冠肺炎第五波疫情持續，企業多方面助抗疫，SmarTone早前宣佈，會為十個社區隔離治療設施搭建 5G 網絡，SmarTone工程團隊正日以繼夜趕工，是首個網絡商於新田完成5G網絡工程。SmarTone團隊更即時為社區隔離的前線醫護人員速遞5G Wi-Fi路由器及免費本地數據卡，與外界保持無縫聯繫。

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SmarTone表示，團隊已率先速遞5G Wi-Fi路由器及免費本地數據卡至新田、潭尾、青衣及港珠澳大橋人工島香港口岸的社區隔離治療設施，並全力協助完成SmarTone 5G網絡設定，讓前線醫護人員即時投入抗疫工作。SmarTone會陸續將5G Wi-Fi路由器及數據卡送往其他社區隔離治療設施，包括同心村、粉嶺、洪水橋、啟德、落馬洲及竹篙灣的設施。

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SmarTone除為需於檢疫中心作隔離的SmarTone及自由鳥客戶安排額外100GB免費本地數據、無限本地通話分鐘^、免費1個月JOOX VIP音樂服務#及hmvod標準計劃外，亦為使用SmarTone及自由鳥流動電話服務月費計劃的前線醫護人員*安排額外200GB免費本地數據。

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SmarTone早前宣佈已於十個社區隔離治療設施全速開展 5G 網絡基建工程，當中包 括興建 5G 基站、鋪設光纖/微波傳輸網等等。新田的 5G 網絡工程已率先完成，而預計潭尾最快可以在未來數星期內完成；至於同心村，以及其餘位於粉嶺、洪水橋、啟德、落馬洲、竹篙灣、青衣和港珠澳大橋人工島香港口岸的設施，SmarTone 亦正積極與政府及有關部門磋商相關的 5G 網絡建設工程，盡快於最短時間內完工。

條款及細則:

^客戶需提供指定檢疫隔離證明，此特別安排由申請日起計 30 天內有效。受條款及細則約束。

*此特別安排只適用於現有 SmarTone 及自由鳥流動電話服務月費計劃客戶，由申請日起計 30 天內有效。需提交員工證副本證明。受條款及細則約束。

#請於 2022 年 3 月 31 日前兌換服務。

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記者：陳詠妍