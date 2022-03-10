【餐飲業】餐飲業上年第四季收益按年升29.1%　商戶：今年每個月蝕20萬

▲ 提到今年首季的業務收益，香港餐飲聯業協會會長黃家和預料數字跌幅將達至雙位數。（資料圖片）

政府統計處今日（10日）發表，2021年第四季業務收益指數的臨時數字。各行各業中，膳食服務業2021年的第四季收益按年升29.1%。

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對此，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，上年11、12月疫情受控，不少餐廳的生意額急升，有部分商戶收益甚至更勝疫前。他稱，受惠於聖誕節，加上當時失業率回落，故有此數字升幅表現十分合理。

小規模或家族式經營店舖 人手方面所受影響較小

惟提到今年首季的業務收益，黃預料數字跌幅將達至雙位數。他表示，截至3月初，業界收益已損失約170億元，近500間食肆停業，每日再增約100間，情況非常不樂觀。

不過，他亦提到「表現尚算較好的是茶餐廳，尤其是小規模或家族式經營的店舖，人手方面所受影響較小」，加上近日不少大集團𣄃下餐廳停業，變相增加茶餐廳客流。

Zenon Café負責人梁小姐表示，業界上年第四季的升幅數字表現合理，該企單是12月的收益便增十多萬。同樣地，她預計今年首季收益將大跌。梁反映，餐廳今年每個月虧損差不多20萬元，生意額只跌至約1成，每日的堂食生意由往日每日一百多單，跌至約十單。

停業易現衛生問題

她指出，2月尾曾停業數天，惟發現餐廳關門太久易現衛生問題，例如木板發霉、渠管堵塞。「以前不曾停業這麼久，沒想到會浮現這些問題」。

梁又稱，接下來的收益關鍵仍在政府會否重開晚市堂食，「即使只允許兩人一枱亦好，不然還是選擇停業反較輕鬆」。並建議政府在考慮把處所列入關閉名單時跟從統一標準，表示不解髮型屋可忽然重開，餐飲業卻持續受影響。

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記者：李智美