  • 25°C
香港時間 : 2022313日 (日) 12:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【機迷熱話】外媒揭曉2021年最佳遊戲開發商　任天堂跌出十大榜單

12:00 2022/03/13

分享：

早前有遊戲評分網站Metacritic公佈了 2021年度最佳遊戲開發商排名。榜單主要以外媒及專業人士評分為依據，沒有把用戶評分和銷量納入考量。（官方圖片）

在疫情期間，電玩遊戲成為不少人疫下的消閒娛樂。早前有遊戲評分網站Metacritic公佈了 2021年度最佳遊戲開發商排名。榜單主要以外媒及專業人士評分為依據，沒有把用戶評分和銷量納入考量。當中以微軟（Microsoft）獲冠，在2021年發行的遊戲媒體均分高於85分，至今從未有開發商做到這一成績。

【遊戲熱話】暴雪公布旗下遊戲未來規劃　《魔獸》系列首推手機遊戲

【機迷熱話】《寶可夢》跌至第三！　兩款新作搶佔日本最新遊戲銷售榜頭兩位

據悉Metacritic網站數據顯示，微軟Xbox的10款遊戲接受評分，平均得分為87.4，成為12年來首次得分在85分以上的遊戲開發商。當中更有三款遊戲取得了高於90分的成績，分別為《極限競速：地平線5》、《Psychonauts 2》以及《微軟飛行模擬》Xbox Series X 版。

第二名索尼（Sony）則共有11款遊戲接受評分，平均得分為81.3，雖然並未有任何遊戲作品獲90分以上，但當中《Death Stranding》及《Ghost of Tsushima》等遊戲亦被點名肯定，故較去年上升2名。

此外，任天堂（Nintendo）因所有遊戲評分平均得76分，即使是新作《超級瑪利歐》（Super Mario Bros）及《銀河戰士》（Metroid Prime ）亦未能獲90分以上，因此跌出榜單十大，排行第14名。

最佳遊戲開發商排名表

排名 廠商 平均得分
1 微軟 / Xbox Game Studios 87.4
2 索尼（Sony） 81.3
3 Humble Games 80.9
4 動視暴雪（Blizzard） 80.6
5 Bethesda Softworks 80.2
6 卡普空（CAPCOM） 80.6
7 萬代南夢宮（Bandai Namco） 78.5
8 SEGA 77.6
9 EA（Electronic Arts） 78.3
10 505 Games 75.7

【機迷熱話】零件庫存耗盡　Sony4月底全面終止PS3維修服務

責任編輯：黃顯晴

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【機迷熱話】動視暴雪宣布　手遊版《魔獸爭霸》今年推出
2022/02/07
【機迷熱話】動視暴雪宣布　手遊版《魔獸爭霸》今年推出
【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場
2022/02/07
【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場
【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮
2022/02/11
【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮
【機迷熱話】Pokémon Presents周末揭幕　料發布《阿爾宙斯》更新內容？
2022/02/25
【機迷熱話】Pokémon Presents周末揭幕　料發布《阿爾宙斯》更新內容？
【遊戲熱話】Pokémon發表會公開最新遊戲資訊　《阿爾宙斯》推免費更新（有片）
2022/02/28
【遊戲熱話】Pokémon發表會公開最新遊戲資訊　《阿爾宙斯》推免費更新（有片）

你可能感興趣

【機迷熱話】動視暴雪宣布　手遊版《魔獸爭霸》今年推出
12:07 2022/02/07
【機迷熱話】動視暴雪宣布　手遊版《魔獸爭霸》今年推出
【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場
13:30 2022/02/07
【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場
【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮
10:30 2022/02/11
【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮
電玩手遊 遊戲 Mario XBOX 任天堂 Microsoft Sony

下一篇文章

【創業兵團】生活需求覓商機　港大生研自家枕頭逆市開店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】港元定存最高5.8厘速賺5500元　大跌市變避險天堂
【港元定期存款】港元定存最高5.8厘速賺5500元　大跌市變避險天堂
【英鎊定存】英鎊定存最高12.88厘 花旗料下周四英國再加息0.25厘
【英鎊定存】英鎊定存最高12.88厘 花旗料下周四英國再加息0.25厘
【港元定存】1年港元定存享1.2厘賺息6千 銀行爆加息搶客戰
【港元定存】1年港元定存享1.2厘賺息6千 銀行爆加息搶客戰
【職場趨勢】招聘散工電子化　企業省7成行政費
【職場趨勢】招聘散工電子化　企業省7成行政費
【人幣定存】3個月人幣定存最高息2.8厘 大小行搶乘加息快車
【人幣定存】3個月人幣定存最高息2.8厘 大小行搶乘加息快車
【日本藥妝】松本清全新商標登場　沿用黃黑配色設計更搶眼
【日本藥妝】松本清全新商標登場　沿用黃黑配色設計更搶眼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款