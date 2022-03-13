【機迷熱話】外媒揭曉2021年最佳遊戲開發商　任天堂跌出十大榜單

▲ 早前有遊戲評分網站Metacritic公佈了 2021年度最佳遊戲開發商排名。榜單主要以外媒及專業人士評分為依據，沒有把用戶評分和銷量納入考量。（官方圖片）

在疫情期間，電玩遊戲成為不少人疫下的消閒娛樂。早前有遊戲評分網站Metacritic公佈了 2021年度最佳遊戲開發商排名。榜單主要以外媒及專業人士評分為依據，沒有把用戶評分和銷量納入考量。當中以微軟（Microsoft）獲冠，在2021年發行的遊戲媒體均分高於85分，至今從未有開發商做到這一成績。

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據悉Metacritic網站數據顯示，微軟Xbox的10款遊戲接受評分，平均得分為87.4，成為12年來首次得分在85分以上的遊戲開發商。當中更有三款遊戲取得了高於90分的成績，分別為《極限競速：地平線5》、《Psychonauts 2》以及《微軟飛行模擬》Xbox Series X 版。

第二名索尼（Sony）則共有11款遊戲接受評分，平均得分為81.3，雖然並未有任何遊戲作品獲90分以上，但當中《Death Stranding》及《Ghost of Tsushima》等遊戲亦被點名肯定，故較去年上升2名。

此外，任天堂（Nintendo）因所有遊戲評分平均得76分，即使是新作《超級瑪利歐》（Super Mario Bros）及《銀河戰士》（Metroid Prime ）亦未能獲90分以上，因此跌出榜單十大，排行第14名。

最佳遊戲開發商排名表

排名 廠商 平均得分 1 微軟 / Xbox Game Studios 87.4 2 索尼（Sony） 81.3 3 Humble Games 80.9 4 動視暴雪（Blizzard） 80.6 5 Bethesda Softworks 80.2 6 卡普空（CAPCOM） 80.6 7 萬代南夢宮（Bandai Namco） 78.5 8 SEGA 77.6 9 EA（Electronic Arts） 78.3 10 505 Games 75.7

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責任編輯：黃顯晴

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