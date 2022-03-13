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【機迷熱話】為機迷平反！　研究揭打機有助提升閱讀能力

16:00 2022/03/13

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加拿大一間大學的研究卻指出，電子遊戲玩家的邊緣注意力（Peripheral Attention）較高，為學習帶來幫助，或能打破大眾對電子遊戲的既定印象。（法新社資料圖片）

在社會觀感下，玩電子遊戲常被認為是浪費時間，更有可能影響身心健康。但近日加拿大一間大學的研究卻指出，電子遊戲玩家的邊緣注意力（Peripheral Attention）較高，為學習帶來幫助，或能打破大眾對電子遊戲的既定印象。  

【遊戲熱話】暴雪公布旗下遊戲未來規劃　《魔獸》系列首推手機遊戲

據外媒《Dailymail》報道，加拿大薩克其萬大學（University of Saskatchewan）近日進行一項研究，透過分析市面上的著名電子遊戲以及進行實測，探討遊戲如何影響人的學習能力。

研究團隊邀請了具不同電子遊戲經驗的玩家進行閱讀測試。電腦屏幕會分為八個區域，而各區域會快速閃過易於理解的常用英文單詞，以及需要「發聲（Sounding-out）」才能理解的假英文單詞，參加者需要在短時間內辨別。 

結果顯示，若參加者常遊玩畫面較豐富的電子遊戲，能較快速和有效地分辨正確答案。研究人員Shaylyn Kress解釋，這些玩家需要經常觀察畫面的變化，如畫面兩側會突然出現的通知或遊戲敵人，這群玩家較易培養出邊緣注意力，而邊緣注意力是影響閱讀能力的重要因素之一。

Kress又指，人在閱讀時需要有系統地快速掃視閱讀內容，以處理每個簡單的詞語和句子。擁有良好的邊緣注意力，能改善反應力以及提升閱讀能力。 她希望透過是次研究，能協助改善電子遊戲的設計，並促進更健康的遊戲習慣。

【機迷注意】Xbox推女電競選手培育計畫　冀促行業多元化

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責任編輯：文睿

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