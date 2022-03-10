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【烏克蘭戰爭】英國凍結7位俄羅斯富豪資產　包括車路士班主阿巴莫域治、俄鋁大股東歐柏嘉

股市 19:35 2022/03/10

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【烏克蘭戰爭】英國凍結7位俄羅斯富豪資產　包括車路士班主阿巴莫域治、俄鋁大股東歐柏嘉

英國再宣布制裁俄羅斯舉措，英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）宣布全面凍結英超球會車路士班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）以及俄鋁 （00486） 大股東歐柏嘉（Oleg Deripaska）等7位俄羅斯富豪在英國的資產，並實施旅行禁令，禁止他們進入英國，同時禁止英國公民或公司與他們生意。

英國指出，這7位俄羅斯大亨資產總值超過150億英鎊，當中車路士班主阿巴莫域治身家超過90億英鎊；而能源大亨歐柏嘉身家超過20億英鎊。

英國政府允許車路士繼續進行足球相關活動

早前阿巴莫域治宣布出售車路士，而所得淨收入會全部捐贈予特別成立基金會，以協助烏克蘭戰爭的受害者。

英國政府特別提到，鑑於最新制裁將對車路士球會產生重大影響以及潛在的連鎖反應，政府今天發布許可，授權車路士可繼續進行與足球相關的活動，包括繼續進行比賽，以保護英超聯賽、球迷及其他球會。政府強調，會確保指定人士無法規避英國制裁，日後會不斷檢視許可，並與足球相關部門密切合作。

受制裁7位俄羅斯富豪

1）阿巴莫域治（Roman Abramovich）， 持有鋼鐵巨企Evraz、Norilsk Nickel 的股份，並擁有車路士球會

2）歐柏嘉（Oleg Deripaska），持有俄羅斯能源巨企En+ Group以及俄鋁股份，並在英國擁有價值數百萬英鎊的房地產投資組合

3）Igor Sechin，為俄羅斯石油公司（Rosneft）首席執行官

4）Andrey Kostin ，為俄羅斯第二大銀行 VTB 銀行董事長

5）Alexei Miller ，為能源公司 Gazprom 首席執行官

6）Nikolai Tokarev，俄羅斯國有管道公司 Transneft 總裁

7）Dmitri Lebedev ，為俄羅斯銀行董事會主席

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