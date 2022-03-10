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【機票需求】航班搜尋量升75%　往曼谷、新加坡和東京急增1倍

商業 19:24 2022/03/10

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前往世界各地的航班搜尋量顯著上升。（資料圖片）

本港的防疫措施尚未放寬，但前往世界各地的航班搜尋量顯著上升。Expedia香港公布今年2月份數據顯示，航班搜尋量較第五波疫情爆發前，增加75%。

【第五波疫情】憂防疫措施無了期　企業駐港員工離港飛歐洲　機票需求急增

Expedia數據顯示，前往亞洲地區的航班搜尋量增幅最高，當中最熱門的目的地為曼谷（190%）、新加坡（160%）和東京（115%）。搜尋量與去年12月相比，上升超過1倍。Expedia相信是受到當地放寬海外旅客入境限制，以及本港中小學及幼稚園提早放暑假的安排所帶動。

中國搜尋量急升2倍

而中國內地方面，相較去年12月的數據，2月份整體搜尋量急升221%。其中以廈門（320%）、上海（315%）及成都（315%）的搜尋量最高。現時透過「回港易」計劃，合資格香港居民回港時可豁免檢疫，Expedia估計此提升旅客到訪内地城市的意欲。

至於歐美地區，與去年12 月相比，前往加拿大和英國的航班搜尋量在2月份亦有大幅增長，分別上升85%和65%。以個別城市來看，前往溫哥華的航班搜尋量躍升90%，而前往多倫多的航班則上升80%，倫敦亦增加超過70%。

【香港經濟】疫下物流業生意受挫　中港陸路運載力僅得正常兩成

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責任編輯：葉泳珊

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