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【二手樓價】康德花園三房險守500萬　呎價貼近1萬創今年新低

股樓投資 19:28 2022/03/10

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500萬元以下物業買少見少，三房間隔就更為罕有。但近日樓價回調，屯門康德花園有三房單位以齊頭500萬元沽出，實用呎價約10,417元，創屋苑今年新低。

同場加映︰【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

美聯物業鄧文俊表示，康德花園1座低層H室，實用面積480平方呎，三房間隔，向西北享開揚景。鄧文俊稱，原業主月前叫價約550萬元放售，單位間隔實用，價格相宜，而且附有雅致裝修，吸引區內首置客洽商承接。代理指，客人上門睇樓後，雙方經代理議價，最終減價約50萬元，以500萬元成交，折合實用呎價約10,417元。

資料顯示，原業主於2011年8月以約150萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約350萬元，物業升值逾2.3倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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