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【fb更新】防止誤導性訊息傳播　Facebook增群組管理新功能

科技 21:01 2022/03/10

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Facebook的手機程式推出更新，為群組管理員增設自動化的新功能。（法新社資料圖片）

社交平台訊息傳遞迅速，充斥著不實訊息，容易以訛傳訛誤導用戶。為防止誤導性訊息傳播，Facebook近年也不斷推出新政策及新功能，解決問題。近日Facebook再為手機程式推出更新，為群組管理員增設自動化的新功能，包括自動刪除群組的不實帖文，減低不實消息在Facebook上傳播的機會。

據《Engadget》報道，Facebook新設的群組管理功能，將自動拒絕刊登被第三方查證人員評為含有不實資訊的內容，另外，群組管理員亦可以自行選擇，暫停有關用戶於群組發布帖文、留言等活動，甚至對用戶作出封鎖。

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除此之外，Facebook亦將群組管理加入自動技術，例如系統可自動處理用戶申請加入群組的請求。Facebook的群組管理員可預設，根據用戶的年齡、群組內是否有共同朋友等因素，讓系統自動拒絕或批准新成員加入群組。

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惟外媒認為，是次登場的新功能，可減少群組內的虛假資訊散播。但由於有部分訊息第三方查證人員未能及時查閱，依然會存在漏洞。因此就算新功能推出後，仍需要群組管理員把關。否則，虛假資訊依然會流傳在社交媒體上。

事實上，Facebook一直以來致力打擊平台群組內的錯誤訊息，並就多次違反社群規則的群組實施處罰，但截止現時，Facebook的群組依然經常流傳關於選舉或新冠肺炎的錯誤資訊。

【創科人才】香港創科職業博覽2022揭幕　每日首150名登入可獲免費CV諮詢

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）早前舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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