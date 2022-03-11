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俄富豪遭制裁倫敦行宮曝光 英媒：規模僅次白金漢宮

環球社會熱點 08:05 2022/03/11

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歐盟早前宣布制裁多個與俄羅斯總統普京關係密切的財閥，包括俄羅斯肥料產業大亨Andrey Guryev。Andrey Guryev位於倫敦、價值4億美元（約31.2億港元）的超級豪宅近日曝光，英媒更形容這幢豪宅的規模之大僅次於英女王的白金漢宮，設計及裝修費據報已要1億英鎊（約10.29億港元）。

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Andrey Guryev為歐洲最大磷肥製造商Phosagro的創辦人，歐盟將其列入制裁名單，宣布凍結他位於歐盟的資產。

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而Andrey Guryev多年前購入位於倫敦北部的超級豪宅Witanhurst，面積超過9萬呎。英媒指Witanhurst屬倫敦第二大豪宅，僅次於白金漢宮，價值約4億美元。

豪宅內部

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據悉，豪宅樓高3層，內有25間睡房及1個長70呎的豪華宴會廳。豪宅設有按摩設施、健身室及奧運標準的泳池。

豪宅坐落於富人區，英媒指英國超級名模Kate Moss也居住在附近。

英媒引述消息人士指Andrey Guryev的家族成員，在倫敦過著紙醉金迷的生活。他的妻子Evgenia收藏一批名車，其中兩輛更是曾經屬於英國殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）的勞斯萊斯。

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責任編輯：鄭錦玲

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