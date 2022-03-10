【提早暑假】大埔藝術節設9個免費網上課程 親子在家抗疫齊參與

第五波疫情下，全港本地學校提早於3、4月放「暑假」，留家抗疫，除了做家課，還有甚麼活動呢？大埔藝術中心推出《在家藝術工作坊ｘ大埔藝術節2022》，提供9個免費Zoom網上課程，供市民參加，活動日期由3月17日至20日，活動有靜有動，適合一家大細在家抗疫時齊齊參與。

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藝術活動方面，中心推出「和彩靜心」認識繪畫和諧粉彩技巧、「大孩小作」自製懷舊玩具、「剪紙製作」學習中國剪紙藝術，齊來發揮藝術天分。喜歡美食的大埔街坊，可以報讀「客家茶粿製作」學做大埔傳統美食客家茶粿，「茶襌靜心」認識茶藝沖泡、茶與健康，飲杯茶，食茶粿，輕鬆放暑假。

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留家抗疫時，也需要注意運動強身，課程之中就有：「瑜伽靜心」齊做伸展運動，強健身心；「藝術體操」加強協調能力及柔軟度；「創意舞蹈親子班」讓家長與孩子跳舞輕鬆一下；「綫上印蹈」學跳寶萊塢舞蹈。

活動由大埔民政事務處主辦，香港藝術發展局、大埔體育會、大埔鄉事委員會、大埔區婦女會、佛法心靈輔導中心、慈山寺佛法心靈輔導中心、香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心協辦。

活動詳情： 日期：3月17日至20日 報名日期：即日（3月10日）至3月15日（額滿即止） 收費：免費 查詢：5643 8338 / 2654 1202 網址：按此連結 備註：個別工作坊需自備課堂所需材料

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責任編輯：龍紀瑩