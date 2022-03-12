  • 23°C
香港時間 : 2022312日 (六) 11:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】車路士班主被制裁禁商業活動 申請取回主場比賽收入（第三版）

環球社會熱點 11:27 2022/03/12

分享：

英國政府宣布制裁7名俄羅斯財閥，英超球會車路士班主阿巴莫域治榜上有名。由於班主被制裁，車路士的商業活動全面需要暫停，包括早前已宣布的出售球會，但球會仍會繼續參加比賽。車路士已向英格蘭足總申請，放寬對球隊營運的部分限制。

（第三版更新車路士申請放寬部分限制）

英劇《The Crown》屢惹爭議 威廉母校拒借場拍攝 【下一頁】

由於銀行戶口及信用咭已被凍結，車路士（Chelsea）正與英格蘭足總商討放寬部分限制措施，包括容許收取主場賽事門票收入，要求放寬比賽日的預算開支。當局禁止車路士出售主場門票及商品，每場比賽失去最少60萬英鎊（約614萬港元）收入。

《每日郵報》報道，車路士每月需支每近2,800萬英鎊（2.86億港元）球員薪金，但球會帳目顯示只有1,600萬英鎊（約1.6億港元）流動儲備，球會將於17日後完全耗盡資金，面臨破產危機。

此外，車路士作客以3比1擊敗諾域治後，球衣贊助商「Three」宣布中止1.2億英鎊（約12.3億港元）合約。

英國周四（10日）宣布制裁7名俄羅斯財閥，凍結他們在英國的資產。由於阿巴莫域治（Roman Abramovich）在名單中，其擁有的英超球會車路士深受影響，但因球會屬重大文化資產，獲准繼續參加比賽。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

車路士連串商業行為被禁止，出售球會的交易被叫停，不可出售主場門票，只有季票擁有人可入場觀賽。販售球會商品亦遭禁止，同時不可簽訂任何新合約，球會大有可能不能在夏季轉會窗期間簽入或出售任何球員，但現有職球員仍獲發薪，賽前餐飲服務亦繼續提供。

英劇《The Crown》屢惹爭議 威廉母校拒借場拍攝 【下一頁】

文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）表示，最新制裁名單明顯直接影響車路士及其球迷，政府正努力讓球會及國內賽事不受影響，指現時首要目標是幫助俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的人士付出代價。

杜慧詩指就現時狀況向車路士發出特別許可，讓球會能順利完成賽事，職球員獲得應有薪金及季票持有人可以到場觀賽，不讓阿巴莫域治從球會進一步得益。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https：//dynamic.hket.com/article/71f3

 

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍（第二版）
2022/03/10
【烏克蘭戰爭】俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍（第二版）
【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響
2022/03/10
【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響
【烏克蘭戰爭】美國議院通過預算案 批逾1060億助烏抗俄
2022/03/10
【烏克蘭戰爭】美國議院通過預算案 批逾1060億助烏抗俄
【烏克蘭戰爭】英現役士兵擅離職守參戰 國防部籲盡快回國
2022/03/10
【烏克蘭戰爭】英現役士兵擅離職守參戰 國防部籲盡快回國
【烏克蘭戰爭】切爾諾貝爾核電站斷電 IAEA指未有即時危險
2022/03/10
【烏克蘭戰爭】切爾諾貝爾核電站斷電 IAEA指未有即時危險

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍（第二版）
18:53 2022/03/10
【烏克蘭戰爭】俄烏外長土耳其談判 關注停火撤軍（第二版）
【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響
18:51 2022/03/10
【烏克蘭戰爭】瑞信俄羅斯信貸敞口逾71億 難料長綫影響
【烏克蘭戰爭】美國議院通過預算案 批逾1060億助烏抗俄
17:07 2022/03/10
【烏克蘭戰爭】美國議院通過預算案 批逾1060億助烏抗俄
軍事 政治 英國 車路士 英超 烏克蘭 俄羅斯 普京 制裁 戰爭

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】美撤俄最惠國待遇 禁伏特加、魚子醬入口（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國疫情】CDC指約9成8人室內免戴口罩 惟延長公共交通口罩令
【美國疫情】CDC指約9成8人室內免戴口罩 惟延長公共交通口罩令
【英國疫情】料廢除旅遊限制 未打針旅客或免檢測入境
【英國疫情】料廢除旅遊限制 未打針旅客或免檢測入境
【烏克蘭戰爭】俄指產科醫院被炸是假新聞 Twitter指違規後刪文
【烏克蘭戰爭】俄指產科醫院被炸是假新聞 Twitter指違規後刪文
【烏克蘭戰爭】普京：西方制裁弄巧成拙 俄羅斯會更強大
【烏克蘭戰爭】普京：西方制裁弄巧成拙 俄羅斯會更強大
【烏克蘭戰爭】美國取消俄羅斯最惠國待遇 普京指會談有正面進展（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美國取消俄羅斯最惠國待遇 普京指會談有正面進展（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間11:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款