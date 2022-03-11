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【烏克蘭戰爭】班主登英制裁名單賣盤受阻 車路士商業活動全面煞停（第二版）

環球社會熱點 19:13 2022/03/11

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英國政府宣布制裁7名俄羅斯財閥，英超球會車路士班主阿巴莫域治亦榜上有名。由於班主被制裁，車路士的商業活動全面需要暫停，包括早前已宣布的出售球會，但球會仍會繼續參加比賽。英國政府強調，會盡量減少對車路士的影響。

（第二版更新車路士資金短缺）

英劇《The Crown》屢惹爭議 威廉母校拒借場拍攝 【下一頁】

車路士周五（11日）公開懇求當局放寬制裁，否則面臨破產。《每日郵報》報道指，車路士每月需支每近2,800萬英鎊（2.86億港元）球員薪金，但球會帳目顯示只有1,600萬英鎊（約1.6億港元）流動儲備，球會將於17日後完全耗盡資金，面臨破產危機。加上當局禁止車路士出售主場門票及商品，每場比賽失去最少60萬英鎊（614萬港元）收入。

此外，車路士在作客以3比1擊敗諾域治後，球衣贊助商「Three」宣布中止1.2億英鎊（12.3億港元）合約。

英國周四（10日）宣布制裁7名俄羅斯財閥，凍結他們在英國的資產。由於阿巴莫域治（Roman Abramovich）在名單中，其擁有的英超球會車路士（Chelsea）深受影響，但因球會屬重大文化資產，獲准繼續參加比賽。

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車路士連串商業行為被禁止，出售球會的交易被叫停，不可出售主場門票，只有季票擁有人可入場觀賽。販售球會商品亦遭禁止，同時不可簽訂任何新合約，球會大有可能不能在夏季轉會窗期間簽入或出售任何球員，但現有職球員仍獲發薪，賽前餐飲服務亦繼續提供。

英劇《The Crown》屢惹爭議 威廉母校拒借場拍攝 【下一頁】

文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）表示，最新制裁名單明顯直接影響車路士及其球迷，政府正努力讓球會及國內賽事不受影響，指現時首要目標是幫助俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的人士付出代價。

杜慧詩指就現時狀況向車路士發出特別許可，讓球會能順利完成賽事，職球員獲得應有薪金及季票持有人可以到場觀賽，不讓阿巴莫域治從球會進一步得益。

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https：//dynamic.hket.com/article/71f3

 

責任編輯：吳漢培

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