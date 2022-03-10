【創科發展】科技園新計畫吸創科人才 　提供深科技培訓

▲ 「T2: 創科人才薈」提供一系列人才發展計劃如深科技培訓及提供大灣區實習機會等。（科技園資料圖片）

疫情之下，本港依然積極發展創科生態圈，同時對培育人才的需求殷切。為幫助培育更多本地及海外人才，香港科技園舉辦為期一個月的「T2: 創科人才薈」，提供一系列人才發展計劃如深科技培訓及提供大灣區實習機會等。活動亦將夥拍芯片大廠NIVIDIA、職業訓練局（VTC）、騰訊金融學院、香港中文大學，以及理工大學。

香港科技園公司創科學院副總監陳加崗提到，「T2: 創科人才薈」的主要目的是壯大創科人才庫，除藉著香港創科職業博覽提供就業機會外，亦著重於提升人才的創科技能。

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在提升人才創科技能方面，第一個項目為深科技培訓，科技園將與合作夥伴美國芯片公司NVIDIA，提供一連串獲行業認可的人工智能（AI）和深度學習方面的培訓。而活動對象為修讀科技學科、有志投身創科業的在學或剛畢業的大專學生。完成深科技培訓的參加者，還可獲得由NVIDIA頒發的行業認可證書。

該深科技培訓計畫中，亦有夥拍VTC，協助副學位學生投身創科行業，包括在香港科技園的園區公司進行在職實習。

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夥騰訊金融學院提供訓練 設實習機會

另一重點則為培養大學生的創業家精神及創意思維，科技園將夥拍騰訊金融學院（香港），針對大灣區議題，訓練大專生的解難能力，從而開發新商品，亦為學生提供大灣區實習機會。

至於在「創科實踐」方面，他指科技園的人才發展計劃將包括與香港中文大學及香港理工大學合作，讓學生報名參與科技園人才培訓項目，或在科學園內園區企業實習和參與企業項目，完成後可獲得相關學分。 另正與其他本地大學洽談，推出有關計劃。

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責任編輯：吳嘉雯

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