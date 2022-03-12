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【職場趨勢】招聘散工電子化　企業省7成行政費

10:00 2022/03/12

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平台「炒散王」聯合創辦人黃家俊早年發現酒店前綫人員招聘困難且流失率高，於是在2014年與合作夥伴共同創立散工配對平台，翌年推出應用程式，冀以科技解決人手問題。（湯致遠攝）

兼職、自由工作及「炒散」等工作模式興起，令愈來愈多人選擇不打長工，反而以短期工作模式賺取收入。有本港青年人看準就業市場的趨勢，投資7位數設立散工網上配對平台，冀以數碼化管理減輕企業的開支，以及將尋找短期工作的模式標準化。

【職場文化】求職者追求靈活環境 混合模式工種求職者增7倍

平台「炒散王」聯合創辦人黃家俊發現行業前綫人員招聘困難且流失率高，而其是以散工為主。然而，一般招聘散工的工作程序繁複，增加企業的管理開支，因此他在2014年離開酒店業，與合作夥伴共同創立散工配對平台「炒散王」，並於翌年推出應用程式，以科技解決人手問題及減輕企業開支。

平台數碼化省企業行政費

黃指，將招聘散工的方式數碼化，為僱主及求職者提供橋樑。平台可以讓僱主直接與應徵者進行綫上對話、為員工編排上班日子、員工利用手機程式打卡上班及下班等，減少企業的行政開支。他稱，招聘散工方式電子化，可以為企業節省約70%的行政費用，同時亦因應市場需要，設立24小時內發薪的機制。

疫情爆發後本地就業市場出現轉變，黃家俊指，特別是政府招聘不同短期工，如疫苗中心助理、「安心出行」場地助理等。這些屬於短期工作且招聘人數多，例如政府轄下街市全日需要約30名兼職員工進行管理，而這些工作的薪金較高、技能要求不多，因此在求職市場上較為「搶手」。

【混合工作】3大科企靈活策 訂定重返辦公室時間表 

【職場熱話】疫下營商受挫 美國初創解僱全球4000名員工

記者：廖淑瑩

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